Евгений Куйвашев поручил проиндексировать зарплату работников бюджетной сферы

Индексация зарплат работников по поручению Евгения Куйвашева произойдет с 1 октября 2023 года. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручение увеличить с 1 октября 2023 года зарплаты работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений региона. Индексация коснется в частности заработка педагогов, медработников и сотрудников культурных учреждений.

Увеличение зарплат работников бюджетной сферы на Среднем Урале проходит согласно установке Президента РФ Владимира Путина. Ранее он поручил довести заработную плату школьных учителей, педагогов детских садов, преподавателей колледжей и работников учреждений культуры до 100% от среднемесячного трудового дохода в регионе, а в случае с врачами и научными сотрудниками — до 200%.

Зарплаты работников, обеспечивающих деятельность бюджетных организаций, индексируются по другой системе. Например, у бухгалтеров, гардеробщиков, слесарей, машинистов и подсобных рабочих минимальные ставки и оклады вырастут на 5,5%, рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.

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