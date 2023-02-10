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10 февраля 2023, 15:43

Банк России оставил без изменений ключевую ставку

Деньги

Решение принято советом директоров Банка России. Фото: Галина Соловьева

О сохранении ключевой ставки на уровне 7,5% объявил сегодня Банк России. Решение принято на заседании совета директоров регулятора.

"Текущие темпы прироста цен возрастают, оставаясь умеренными в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, но сохраняются на повышенном уровне. Динамика экономической активности складывается лучше нашего октябрьского прогноза", — сообщает пресс-служба Центробанка. 

Регулятор добавляет, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой инфляции, а также рисков со стороны внутренних и внешних условий. По данным Банка России, годовая инфляция в 2023 году не превысит 7%, а в 2024 году снизится до 4%. 

Напомним, в декабре 2022 года регулятор сохранил ключевую ставку также на уровне 7,5%.

Областная газета Свердловской области

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