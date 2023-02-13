По кадрам решают. Всё

Квалифицированные сварщики – одна из востребованных сегодня в Свердловской области профессий. Фото: Владимир Мартьянов

Российский рынок труда испытывает дефицит квалифицированных специалистов – об этом, по данным Банка России, заявляют порядка трети отечественных предприятий. Во многом это стало следствием введенных Западом санкций. В Свердловской области, благодаря своевременно принятым властями мерам, ситуацию удалось смягчить: уровень безработицы на Среднем Урале вчетверо ниже среднего по стране – 0,8% против 3,7%. Тем не менее сейчас в регионе более 50 тысяч вакантных рабочих мест. Региональные власти прилагают самые серьезные усилия для решения проблемы – и эта работа приносит результат.

Фактор санкций

Аналитики рынка труда отмечают: спрос на квалифицированные кадры сегодня обгоняет предложение. Одна из главных причин – санкции, введенные западными странами против России после начала спецоперации. Предприятия самых разных отраслей лишились десятилетиями формировавшихся рынков сбыта и потеряли возможность получать необходимое сырье и комплектующие для своего производства.

В Свердловской области на ситуацию отреагировали оперативно. Была обновлена региональная госпрограмма содействия занятости населения. На ее мероприятия выделили свыше 38 млрд рублей, реализация документа, как и в прошлые годы, шла под постоянным контролем губернатора Евгения Куйвашева. Как результат – по итогам 2022 года в уровень безработицы в Свердловской области оказался вчетверо ниже, чем в среднем по стране – 0,8% против 3,7%.

Однако проблема окончательно еще не решена. В настоящее время на портале областной службы занятости размещено свыше 50 тысяч вакансий – и их число растет. По данным одного из рекрутинговых агентств региона, число заявок на замещение рабочих мест от предприятий металлургии и металлообработки только за одну неделю февраля увеличилось на 38 процентов, приборостроения – на 37 процентов, химического производства и удобрений – на 35 процентов. Рост во многом связан с тем, что экономика региона адаптировалась к санкциям и начала оживать. А для этого требуется больше рабочих рук, поясняют эксперты.

Нехватку кадров ощущают и знаковые для региона предприятия: НПО автоматики имени Семихатова и Уралтрансмаш, Уралвагонзавод и другие. Им требуются инженеры, токари, слесари, операторы станков с ПУ, экономисты, инженеры по качеству и контролеры ОТК.

– Дополнительные трудности создает и неравномерное распределение дефицита кадров по региону. Сегодня более половины вакансий сосредоточены в крупных промышленных центрах региона, таких как Екатеринбург, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, – говорит директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов.

Национальные проекты России Демография Все мероприятия службы занятости реализуются в рамках государственной программы Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2027 года». На 2023 год Правительством Российской Федерации принято решение о реализации в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации: 1. возмещение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан; 2. возмещение затрат работодателей на частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения; 3. возмещение затрат работодателей на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения. Кроме того, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2021 № 362 «О государственной поддержке в 2023 году юридических лиц, включая некоммерческие организации, и индивидуальных предпринимателей в целях стимулирования занятости отдельных категорий граждан» предусмотрено предоставление работодателям следующих субсидий: 1) субсидия за трудоустройство отдельных категорий граждан: молодежь в возрасте до 30 лет;

в возрасте до 30 лет; безработные граждане, трудовой договор с которыми прекращен по основаниям, предусмотренным п. 1 и 2 ст. 81 ТК РФ;

трудовой договор с которыми прекращен по основаниям, предусмотренным п. 1 и 2 ст. 81 ТК РФ; работники, находящиеся под риском увольнения, трудовой договор с которыми заключен в порядке перевода от другого работодателя;

трудовой договор с которыми заключен в порядке перевода от другого работодателя; граждане Украины и лица без гражданства, прибывшиена территорию РФ в экстренном массовом порядке. Размер субсидии – до 3 МРОТ, увеличенных на сумму страховых взносов и районный коэффициент. Период выплаты: по истечении 1-го, 3-го и 6-го месяца работы трудоустроенного гражданина. 2) субсидия предприятиям ОПК за трудоустройство граждан, переехавших из других субъектов Российской Федерации для трудоустройства у работодателя, включенного в перечень организаций, испытывающих потребность в привлечении работников, по востребованным профессиям, включенным в перечень профессий. Размер субсидии – до 12 МРОТ, увеличенных на сумму страховых взносов и районный коэффициент. Период выплаты: по истечении 3-го, 6-го, 9-го и 12-го месяцев с даты их трудоустройства.

Всемерная поддержка

Проблема решается комплексно. В частности, безработным гражданам и членам их семей по направлению органов службы занятости оказывается государственная услуга по содействию в переезде в другую местность для трудоустройства. На эти цели предусмотрена финансовая поддержка за счет средств областного бюджета.

С 2023 года вступили в силу изменения в закон о занятости, которыми предусмотрено расширение категории получателей этой услуги. Теперь ее могут получить не только безработные граждане, но и граждане, ищущие работу. Для этого необходимо обратиться в центр занятости, поясняет Дмитрий Антонов.

Продолжает работать региональная программа содействия занятости. Свыше 1,5 тысячи свердловчан, обратившихся в службу занятости или находящихся под риском увольнения, смогут получить временную работу. А работодатели – частичную компенсацию своих затрат за трудоустройство работников и субсидии. При временном трудоустройстве работников, находящихся под риском увольнения, дополнительно к возмещению затрат на заработную плату выделяется 10 тысяч рублей на материально-техническое оснащение за каждое рабочее место.

Вопрос оперативного обеспечения промышленных предприятий региона квалифицированными кадрами находится на постоянном контроле губернатора Евгения Куйвашева и правительства области. Для его решения проводятся совещания с участием работодателей и их объединений, а также профсоюзов. При этом учитываются особенности предприятий и территории, на которой они расположены.

Например, в середине января был рассмотрен запрос ОКБ «Новатор» о механизмах реализации коротких программ профессионального обучения на базе образовательных организаций с участием работодателя, федеральных и региональных органов власти.

Кроме того, в Свердловской области проводится мониторинг предприятий отдельных приоритетных отраслей. Каждому из них назначен куратор от службы занятости. Для всех предприятий разработаны индивидуальные планы взаимодействия по обеспечению кадровой потребности.

Существенный вклад в экономику региона и в обеспечение трудовой занятости населения вносят предприятия малого и среднего бизнеса. Руководство области создает условия для их успешной работы. Так в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» губернатор Евгений Куйвашев подписал областной закон, по которому с 1 января 2013 года была введена в действие патентная система налогообложения, предоставляющая существенные преференции тем, кто хочет открыть свое дело. К примеру, индивидуальные предприниматели, у которых количество наемных работников не превышает 15 человек, платят единый налог по ставке 6 процентов от потенциально возможного дохода. Реализация положений документа осуществляется под контролем главы региона.

За 10 лет количество ежегодно выдаваемых индивидуальным предпринимателям патентов выросло в 17 раз: с 3,9 тысячи по итогам 2013 года до 64,6 тысячи по состоянию на 1 января 2023 года.

Опубликовано в №33 от 14.02.2023