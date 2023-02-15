«Сперва посчитайте, какой тариф вам выгоднее»

Поверку и перепрограммирование электросчетчиков можно доверять лишь уполномоченным организациям. Фото: Александр Зайцев

Вчера министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай СМИРНОВ провел брифинг, в ходе которого прокомментировал ситуацию с ростом платежей за электроэнергию. Он, в частности, пояснил, из-за чего цифры за электроэнергию в платежках за январь оказались выше, чем обычно, рассказал, почему тариф «день – ночь» выгоден не всем, и напомнил об обращении губернатора Евгения КУЙВАШЕВА к премьеру Михаилу МИШУСТИНУ с просьбой снизить тарифы.

В чем причина

Вопрос роста энергоплатежей сегодня стоит остро, и, конечно, Николай Смирнов начал брифинг с него. Он напомнил, что Региональная энергетическая комиссия (РЭК), принимая это решение, исполняла предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В Свердловской области с 1996 года в дневные часы по выходным и праздникам применялся ночной тариф. Поэтому двуставочные тарифы «день – ночь» у нас были на 17,6 % ниже, чем в других субъектах РФ. В декабре 2022 года ФАС потребовала привести применение ночного тарифа в соответствие с федеральными нормами – то есть только с 23:00 до 7:00.

РЭК предписание выполнила, но при этом установила тарифы на минимальном разрешенном уровне – 5,15 руб./кВт.ч для домов с газовыми плитами и 3,61 руб./кВт.ч для домов с электроплитами и в сельской местности. Все пользователи вместо дневного и ночного тарифов были автоматически переведены на более выгодный для большинства потребителей единый тариф. Тем не менее цифры в платежках, которые свердловчане получили в январе, оказались высокими, что вызвало вопросы. Николай Смирнов пояснил: это момент чисто технический, связанный исключительно с особенностями расчета оплаты энергопотребления за последний месяц года.

– Платежки за декабрь в основном пришли в 20-х числах месяца, суммы за остальные дни перекочевали в следующий, – сказал он. – Кроме того, зимние каникулы, а это почти половина января, мы провели дома и, соответственно, потребляли больше воды и электроэнергии. Это тоже сказалось на увеличении счетов. В феврале суммы будут ниже.

При этом остается надежда, что установленные в декабре тарифы все-таки будут снижены. Николай Смирнов напомнил, что губернатор Евгений Куйвашев направил обращение председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой снизить индикативную цену, по которой поставщики электроэнергии в жилые дома покупают ее на оптовом рынке. Такой шаг обоснован, поскольку наш регион имеет высокоразвитую инфраструктуру генерации, полностью обеспечивает свои потребности в электроэнергии.

Кому выгодно

Сейчас начисления за электроэнергию производятся по единому тарифу, но жители области в любой момент могут перейти на двуставочный тариф «день – ночь». Для этого достаточно подать заявление в энергосбытовую организацию, с которой заключен договор на обслуживание дома, либо в управляющую компанию. Перепрограммирование будет производиться за счет поставщиков электроэнергии, потребителям платить не придется.

Однако прежде чем писать заявление, нужно посчитать, какой тариф вам выгоднее, советует Николай Смирнов,

– Если человек проживает в частном доме, где есть электрокотел, энергонакопители, бассейн, то лучше выбрать тариф «день – ночь», – говорит министр. – Также двуставочный тариф выгоден жильцам многоквартирных домов, у которых свыше 30 процентов потребления электроэнергии приходится на ночное время. Всем остальным лучше оставаться на одноставочном.

Николай Смирнов подчеркивает, что перепрограммированием счетчиков занимаются исключительно энергосбытовые или электросетевые организации. Все остальные предложения – от мошенников.

– Пока вы не подадите заявление о переходе на тариф «день – ночь», к вам никто не придет перепрограммировать счетчик, – говорит министр. – Если же человек воспользуется услугами частных лиц, его могут оштрафовать за допуск к прибору учета неуполномоченных лиц.

У жителей Свердловской области есть возможность, напоминает Николай Смирнов, получить компенсацию из бюджета за расходы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), но не все об этом знают. – Возьмите справки с работы, сложите доходы всех членов семьи, посмотрите квитанцию, если получилось, что сумма в квитанции больше 22 % от совокупного дохода, обращайтесь в органы местного самоуправления, в МФЦ, и вам компенсируют из областного бюджета, – объясняет министр. Претендовать на субсидии могут также одиноко проживающие граждане и семьи со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, у которых платежи за ЖКУ превышают 12 % дохода.

8–800–300-81–00 – по этому телефону (звонок бесплатный) можно получить информацию о льготах.

Модернизация, газификация…

Рассказал Николай Смирнов и о планах правительства по обновлению инфраструктуры ЖКХ и по капремонту, а также о ходе газификации. Напомним, по поручению Президента РФ Владимира Путина разработаны программы по обновлению инфраструктуры ЖКХ: одна – двухлетняя, на 2023–2024 годы, вторая – трехлетняя, с 2025 по 2027 год. На эти цели, по словам Николая Смирнова, уже в текущем году Свердловской области из федерального бюджета будет выделено более 1,1 млрд рублей. В следующем году сумма увеличится до 3 млрд 750 млн рублей, в 2025 году – до 5 млрд.

– Эти средства мы планируем направить в муниципалитеты, где сложилась наиболее сложная ситуация в сетевом хозяйстве, – пояснил министр.

Николай Смирнов сообщил также, что в ближайшее время будет увеличен круг лиц, которые имеют право на компенсации за газификацию. Льготы планируют распространить на участников боевых действий и их вдов, а также на всех бюджетников, проживающих и работающих в сельской местности.

Нормативные акты 1. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 2. Приказ ФАС России от 27.05.2022 г. № 412/22 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей». 3. Приказ ФАС России от 28.12.2022 г. № 1053/22 «Об отмене постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 28 ноября 2022 г. N 236-ПК «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Свердловской области на 2023 год». 4. Закон Свердловской области от 15.07.2005 г. № 89-ОЗ «О размерах региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в Свердловской области». 5. Постановление РЭК Свердловской области от 19.01.2023 № 5-ПК «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Свердловской области на 2023 год».