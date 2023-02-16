Эльвира Набиуллина предложила блокировать денежные переводы на счета мошенников

Эльвира Набиуллина назвала методы борьбы с мошенниками. Фото: сайт Банка России

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина считает, что банки не должны давать людям время "подумать", а блокировать все переводы на известные мошеннические счета и сайты автоматически. Об этом она заявила на пленарной сессии Уральского форума "Кибербезопасность в финансах".

По ее словам, банки также должны нести ответственность перед клиентами и возмещать украденные мошенниками средства.

"Человек более беззащитен перед мошенниками, чем финансовая организация. Это вопрос не только знаний, когда человек подпадает под влияние мошенников, это еще и психологическая натура: человек может быть уязвим в какие-то моменты своей жизни, не всегда знания спасают", — отметила Эльвира Набиуллина.

Она также добавила, что даже менеджеры известных финансовых организаций попадались на уловки мошенников.

Возмещение ущерба будет стимулом для банков активнее заниматься антифродом (anti-fraud, борьба с мошенничеством), поскольку только финансовые институты могут создать системы защиты, передают "Ведомости" слова председателя Банка России.

Ранее "Областная газета" рассказывала о новой схеме мошенников с фейковым приложением в AppStore.