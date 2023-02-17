ИННОПРОМ с белорусским колоритом

Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в РФ Дмитрий Крутой (слева) и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ и Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в России Дмитрий КРУТОЙ обсудили развитие кооперации в промышленности и участие республики в форуме ИННОПРОМ-2023 в качестве страны-партнера. Главными направлениями сотрудничества для уральских и белорусских предприятий остаются машиностроение и энергетика. Встреча прошла в рамках визита белорусской делегации в Свердловскую область.

Двустороннее торгово-экономическое сотрудничество между Беларусью и Свердловской областью успешно развивается. Сегодня усилия и нашего региона, и Белоруссии направлены на обретение независимости от импорта, укрепление кооперации.

«Уральские предприятия поставляют в Беларусь продукцию цветной и черной металлургии. Хорошо известна и востребована в нашем регионе машиностроительная продукция Республики Беларусь: специализированная техника для горно-металлургического комплекса, коммунальные машины, лифтовое оборудование, сельхозтехника. В этом году мы ожидаем большую поставку белорусских троллейбусов для Екатеринбурга», – сказал Евгений Куйвашев.

В 2023 году Беларусь станет соорганизатором Международной выставки ИННОПРОМ, что, безусловно, даст дополнительный импульс к установке новых партнерских связей с уральскими предприятиями и укреплению уже наработанных контактов.

«Прошлый год был рекордным по объему товарооборота между Республикой Беларусь и Свердловской областью – семьсот пятьдесят миллионов долларов. Задача ближайшая – один миллиард. Мы обсудили новые направления: первое – это станкостроение, второе – радиоэлектроника, микроэлектронная промышленность. В рамках санкций, ухода западных компаний наши промышленные предприятия нуждаются в скорейшем внедрении этих разработок», – сказал Дмитрий Крутой.

Участники белорусской делегации, в состав которой вошел и заместитель министра промышленности республики Дмитрий Харитончик, уже осмотрели павильоны МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», где на площади 3 тысячи квадратных метров разместится стенд Республики Беларусь. Свое участие в выставке уже подтвердили свыше 100 белорусских компаний.

Беларусь к ИННОПРОМу-2023 готовит не только презентацию промышленных возможностей государства, но и культурную программу с национальным колоритом, дегустацией белорусских продуктов, высокое качество которых давно полюбилось свердловчанам.

Евгений Куйвашев и Дмитрий Крутой обсудили также развитие двусторонних гуманитарных связей. Речь идет об инициативе Свердловской области по расширению культурного взаимодействия, организации обменных гастролей творческих коллективов, развитию взаимного туризма. Перспективным видится сотрудничество и в области науки и образования. Кроме того, губернатор Свердловской области пригласил белорусскую сторону к участию в Международном фестивале университетского спорта, который пройдет в Екатеринбурге в августе.