Фото предоставлено ГК «Автодор»

21 февраля в послании Федеральному собранию Президент России Владимир ПУТИН заявил о том, что в ближайшее время страна будет расширять перспективные внешнеэкономические связи с Казахстаном, Монголией и Китаем. Для этого Россия выстроит новые транспортно-логистические коридоры в направлении Юго-Восточной Азии. Одним из таких коридоров будет скоростная автодорога Москва – Казань, которая пройдет транзитом через Уральский федеральный округ на Дальний Восток.

– Уже принято решение продлить скоростную автомагистраль Москва – Казань до Екатеринбурга, Челябинска и Владивостока в выходом в Казахстан, Монголию и Китай, что существенно расширит наши экономические связи с рынками Юго-Восточной Азии, – сообщил президент.

Трассу от Казани до Екатеринбурга уже строят. Это 275-километровый дорожный участок Дюртюли – Ачит, который пойдет по территории Башкортостана (140 км), Пермского края (93 км) и Свердловской области (43 км). Стоимость всего участка – 260 млрд рублей, свердловского – 39,2 млрд рублей, средства выделены из федерального Фонда национального благосостояния.

Фото: Фото предоставлено ГК «Автодор»

В Свердловской области скоростная трасса пройдет по Красноуфимскому и Ачитскому районам и будет встроена в федеральный тракт Пермь – Екатеринбург. В начале февраля «Облгазета» выезжала в Красноуфимск и пообщалась со строителями. Как рассказал представитель госкомпании «Российские автомобильные дороги» Андрей Соляров, на стройплощадке уже работают более 400 специалистов, в том числе из Москвы, и более 100 единиц техники. За ходом строительства внимательно следят в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области: замминистра Денис Чегаев сообщил, что создана рабочая группа, которая контролирует соблюдение всех дорожных ГОСТов. Он также заявил, что все дороги на территории Красноуфимского района, задействованные сейчас в строительстве, будут восстановлены, как только большегрузная техника выполнит свои задачи.

Параллельно идет реконструкция тракта Пермь – Екатеринбург – его расширяют с двух до четырех полос. Дорожники уже сделали несколько участков вблизи Ачита и Бисерти, в ближайшее время начнутся работы около Ревды и Первоуральска. Сдать готовую скоростную трассу до Екатеринбурга строители должны к концу 2024 года. По подсчетам экспертов, новая автодорога позволит сократить вдвое – с 14 до 7 часов – время в пути от уральской столицы до Казани (см. «ОГ» № 27 от 07.02.2023 г.).