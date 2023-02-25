Владимир ПУТИН: «Мы не допустили просадки на рынке труда, напротив, добились снижения безработицы в современных условиях»

В программу «Профессионалитет» включился и Уралтрансмаш, где ощущается нехватка кадров Фото: Алексей Кунилов

21 февраля в послании Федеральному собранию Президент России Владимир ПУТИН заявил, что в сложнейших условиях санкционного давления удалось обеспечить устойчивость экономической ситуации, сохранить рабочие места, не допустить дефицита на рынке. Уже в третьем и четвертом кварталах 2022 года отмечался рост, подъем производства. Сейчас страна вышла на новый цикл роста экономики, а это требует подготовки квалифицированных кадров.

– Мы не допустили просадки на рынке труда, напротив, добились снижения безработицы в современных условиях, – подчеркнул Президент РФ. – Рынок труда стал у нас более комфортным, чем был ранее. Помните, у нас до пандемии безработица была 4,7 процента, а сейчас… 3,7 – исторический минимум.

В Свердловской области на ситуацию, возникшую после введения санкций и ухода с российского рынка многих иностранных компаний, отреагировали оперативно. Была обновлена региональная госпрограмма содействия занятости населения. На нее выделили свыше 38 млрд рублей, а ее реализация находилась под постоянным контролем губернатора Евгения Куйвашева. Как результат – по итогам 2022 года уровень безработицы в Свердловской области оказался вчетверо ниже, чем в среднем по стране – 0,8 процента против 3,7 процента.

Однако возникла другая проблема – дефицит кадров. В настоящее время на портале областной службы занятости размещены свыше 50 тысяч вакансий – и их число растет. Рост во многом связан с тем, что экономика региона адаптировалась к санкциям и начала оживать. А для этого требуется больше рабочих рук. Нехватку кадров ощущают и знаковые для региона предприятия: НПО автоматики имени Семихатова и Уралтрансмаш, Уралвагонзавод и другие. Им требуются инженеры, токари, слесари, операторы станков с ПУ, экономисты, инженеры по качеству и контролеры ОТК.

– Дополнительные трудности создает и неравномерное распределение дефицита кадров по региону. Сегодня более половины вакансий сосредоточены в крупных промышленных центрах региона, таких как Екатеринбург, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, – говорит директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов.

Проблема решается комплексно. Безработным и людям, ищущим работу, оказывается содействие в переезде в другую местность для трудоустройства. На эти цели предусмотрена финансовая поддержка за счет средств областного бюджета, а также другие меры. Вопрос оперативного обеспечения промышленных предприятий региона квалифицированными кадрами находится на постоянном контроле губернатора Евгения Куйвашева и правительства области (см. «ОГ» № 33 от 14.02.2023 г.).

Другой путь решения проблемы кадрового дефицита – развитие сферы профессионального образования. Это также отметил в своем послании Федеральному собранию Владимир Путин. Президент подчеркнул, что за последние годы вырос престиж среднего профессионального образования, а спрос на выпускников техникумов и колледжей просто колоссальный.

– Считаю, что мы должны существенно расширить проект «Профессионалитет», в рамках которого создаются образовательно-производственные кластеры, обновляется учебная база, а предприятия, работодатели в тесном контакте с колледжами и техникумами формируют образовательные программы, исходя из потребностей экономики, – заявил глава государства.

Свердловская область, по поручению губернатора Евгения Куйвашева, включилась в федеральный проект «Профессионалитет» в начале 2022 года. Вскоре были созданы четыре кластера по металлургическому и машиностроительному направлениям с участием 13 образовательных организаций и десятка предприятий. Кроме того, шло формирование строительного кластера, состоящего из девяти колледжей и техникумов, а также пяти компаний-застройщиков.

В частности, на базе Первоуральского металлургического колледжа был создан крупнейший на Среднем Урале образовательно-производственный металлургический кластер. Его участниками стали группа НЛМК, «Литмет», предприятие CYBERSTEEL, Ревдинский многопрофильный техникум, Уральский политехнический колледж, Уральская фольга и многие другие. Кластер функционирует под руководством Института развития дуального образования.

Соглашение по подготовке будущих специалистов в рамках строительного кластера проекта «Профессионалитет» заключили Уральский колледж технологий и предпринимательства и Атомстройкомплекс. Будущих строителей обучат по программе, ориентированной на практику.

Всего в Свердловской области обучение в рамках программы «Профессионалитет» с 1 сентября 2022 года начали 1 650 студентов.

В январе 2023 года к формированию образовательного кластера приступили Уральский завод транспортного машиностроения и Екатеринбургский промышленно-технологический техникум. Уралтрансмаш окажет содействие в модернизации материальной базы учебного заведения и формировании вариативной части основных образовательных программ по специальностям, востребованным на предприятии. Здесь испытывают потребность в станочниках, слесарях, технологах, инженерах и конструкторах.

В своем послании Федеральному собранию Владимир Путин обозначил ориентиры по подготовке профессиональных кадров.

– Задача конкретная – за ближайшие пять лет подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий для электронной промышленности, индустрии робототехники, машиностроения, металлургии, фармацевтики, сельского хозяйства и ОПК, строительства, транспорта, атомной и других отраслей, ключевых для обеспечения безопасности, суверенитета и конкурентоспособности России, – подчеркнул Президент РФ.

СПРАВКА «ОГ» Федеральный проект «Профессионалитет» Министерства просвещения РФ включен в число стратегических инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года и ставит своей целью создание отраслевой модели подготовки квалифицированных кадров в соответствии с актуальными потребностями реального сектора экономики. Подготовка специалистов по программам «Профессионалитета» будет осуществляться на базе образовательно-производственных центров (кластеров), куда входят образовательные организации и ведущие промышленные предприятия страны. В 2022 году программа «Профессионалитет» объединила 150 тысяч студентов. 1 сентября в 42 регионах России первые 70 кластеров приступили к подготовке специалистов для железнодорожной, фармацевтической, химической отраслей, атомной и легкой промышленности, металлургии, сельского хозяйства и машиностроения. Перечень отраслей и круг участников «Профессионалитета» ежегодно будет расширяться, в 2023 году в проект вольются еще ряд новых отраслей. К 2024 году число таких кластеров достигнет 210.