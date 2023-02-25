Владимир ПУТИН: «Мы не допустили просадки на рынке труда, напротив, добились снижения безработицы в современных условиях»

21 февраля в послании Федеральному собранию Президент России Владимир ПУТИН заявил, что в сложнейших условиях санкционного давления удалось обеспечить устойчивость экономической ситуации, сохранить рабочие места, не допустить дефицита на рынке. Уже в третьем и четвертом кварталах 2022 года отмечался рост, подъем производства. Сейчас страна вышла на новый цикл роста экономики, а это требует подготовки квалифицированных кадров.
– Мы не допустили просадки на рынке труда, напротив, добились снижения безработицы в современных условиях, – подчеркнул Президент РФ. – Рынок труда стал у нас более комфортным, чем был ранее. Помните, у нас до пандемии безработица была 4,7 процента, а сейчас… 3,7 – исторический минимум.
В Свердловской области на ситуацию, возникшую после введения санкций и ухода с российского рынка многих иностранных компаний, отреагировали оперативно. Была обновлена региональная госпрограмма содействия занятости населения. На нее выделили свыше 38 млрд рублей, а ее реализация находилась под постоянным контролем губернатора Евгения Куйвашева. Как результат – по итогам 2022 года уровень безработицы в Свердловской области оказался вчетверо ниже, чем в среднем по стране – 0,8 процента против 3,7 процента.
Однако возникла другая проблема – дефицит кадров. В настоящее время на портале областной службы занятости размещены свыше 50 тысяч вакансий – и их число растет. Рост во многом связан с тем, что экономика региона адаптировалась к санкциям и начала оживать. А для этого требуется больше рабочих рук. Нехватку кадров ощущают и знаковые для региона предприятия: НПО автоматики имени Семихатова и Уралтрансмаш, Уралвагонзавод и другие. Им требуются инженеры, токари, слесари, операторы станков с ПУ, экономисты, инженеры по качеству и контролеры ОТК.
– Дополнительные трудности создает и неравномерное распределение дефицита кадров по региону. Сегодня более половины вакансий сосредоточены в крупных промышленных центрах региона, таких как Екатеринбург, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, – говорит директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов.
Проблема решается комплексно. Безработным и людям, ищущим работу, оказывается содействие в переезде в другую местность для трудоустройства. На эти цели предусмотрена финансовая поддержка за счет средств областного бюджета, а также другие меры. Вопрос оперативного обеспечения промышленных предприятий региона квалифицированными кадрами находится на постоянном контроле губернатора Евгения Куйвашева и правительства области (см. «ОГ» № 33 от 14.02.2023 г.).
Другой путь решения проблемы кадрового дефицита – развитие сферы профессионального образования. Это также отметил в своем послании Федеральному собранию Владимир Путин. Президент подчеркнул, что за последние годы вырос престиж среднего профессионального образования, а спрос на выпускников техникумов и колледжей просто колоссальный.
– Считаю, что мы должны существенно расширить проект «Профессионалитет», в рамках которого создаются образовательно-производственные кластеры, обновляется учебная база, а предприятия, работодатели в тесном контакте с колледжами и техникумами формируют образовательные программы, исходя из потребностей экономики, – заявил глава государства.
Свердловская область, по поручению губернатора Евгения Куйвашева, включилась в федеральный проект «Профессионалитет» в начале 2022 года. Вскоре были созданы четыре кластера по металлургическому и машиностроительному направлениям с участием 13 образовательных организаций и десятка предприятий. Кроме того, шло формирование строительного кластера, состоящего из девяти колледжей и техникумов, а также пяти компаний-застройщиков.
В частности, на базе Первоуральского металлургического колледжа был создан крупнейший на Среднем Урале образовательно-производственный металлургический кластер. Его участниками стали группа НЛМК, «Литмет», предприятие CYBERSTEEL, Ревдинский многопрофильный техникум, Уральский политехнический колледж, Уральская фольга и многие другие. Кластер функционирует под руководством Института развития дуального образования.
Соглашение по подготовке будущих специалистов в рамках строительного кластера проекта «Профессионалитет» заключили Уральский колледж технологий и предпринимательства и Атомстройкомплекс. Будущих строителей обучат по программе, ориентированной на практику.
Всего в Свердловской области обучение в рамках программы «Профессионалитет» с 1 сентября 2022 года начали 1 650 студентов.
В январе 2023 года к формированию образовательного кластера приступили Уральский завод транспортного машиностроения и Екатеринбургский промышленно-технологический техникум. Уралтрансмаш окажет содействие в модернизации материальной базы учебного заведения и формировании вариативной части основных образовательных программ по специальностям, востребованным на предприятии. Здесь испытывают потребность в станочниках, слесарях, технологах, инженерах и конструкторах.
В своем послании Федеральному собранию Владимир Путин обозначил ориентиры по подготовке профессиональных кадров.
– Задача конкретная – за ближайшие пять лет подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий для электронной промышленности, индустрии робототехники, машиностроения, металлургии, фармацевтики, сельского хозяйства и ОПК, строительства, транспорта, атомной и других отраслей, ключевых для обеспечения безопасности, суверенитета и конкурентоспособности России, – подчеркнул Президент РФ.
СПРАВКА «ОГ»
Федеральный проект «Профессионалитет» Министерства просвещения РФ включен в число стратегических инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года и ставит своей целью создание отраслевой модели подготовки квалифицированных кадров в соответствии с актуальными потребностями реального сектора экономики.
Подготовка специалистов по программам «Профессионалитета» будет осуществляться на базе образовательно-производственных центров (кластеров), куда входят образовательные организации и ведущие промышленные предприятия страны.
В 2022 году программа «Профессионалитет» объединила 150 тысяч студентов. 1 сентября в 42 регионах России первые 70 кластеров приступили к подготовке специалистов для железнодорожной, фармацевтической, химической отраслей, атомной и легкой промышленности, металлургии, сельского хозяйства и машиностроения.
Перечень отраслей и круг участников «Профессионалитета» ежегодно будет расширяться, в 2023 году в проект вольются еще ряд новых отраслей. К 2024 году число таких кластеров достигнет 210.
Растет уважение к человеку труда
Игорь КАБЕЦ, глава города Первоуральска:
– Очень важно, что Владимир Владимирович Путин в послании Федеральному собранию отметил необходимость «существенно расширить проект «Профессионалитет«».
В Свердловской области профессионалитет по металлургической отрасли представлен в трех городах, в том числе в Первоуральске – в образовательном центре на базе металлургического колледжа. Наш город давно занимается развитием этой темы в рамках проекта «Уральская инженерная школа». В городе открываются кабинеты ранней профориентации. Начиная со школы, мы рассказываем ребятам о всех направлениях, которым они могли бы посвятить себя, даем возможность самореализоваться. Очень важно воспитывать современную молодежь, давая ей возможность получить новые востребованные специальности. Готовя рабочих-профессионалов, мы прививаем молодежи и чувство патриотизма, ответственность, любовь к труду и уважение к человеку труда.
Записал Сергей РЫБАКОВ