Жителей Тугулымского района полмесяца продержали без денег

20 февраля состоялся первый выезд мобильного офиса в Заводоуспенское Фото: Заводоуспенская поселковая управа

В «ОГ» поступило обращение от жителей поселка Заводоуспенское Тугулмыского района – в январе у них закрылось единственное отделение Сбербанка, которое обслуживало 850 человек. Чтобы оплатить коммунальные услуги или снять наличные, людям несколько недель приходилось ездить за 50 километров в райцентр. Как сообщили корреспонденту «Областной газеты» Ольге БЕЛОУСОВОЙ в финансовом учреждении, сейчас ситуация разрешилась.

Карты есть, а денег нет

Как рассказал житель Заводоуспенского Владимир Шмаков, отделение банка располагалось в здании сельской управы, работало три дня в неделю. В конце января его закрыли, а на двери повесили объявление, что каждый понедельник сельчане смогут пользоваться услугами Сбербанка на колесах.

– В понедельник, 6 февраля, у закрытого офиса собралась целая толпа – никакой машины нет. Спустя неделю – все повторилось. По указанному номеру телефона никто не берет трубку, – сетует житель Заводоуспенского Владимир Шмаков. – В итоге пенсию начисляют на карту, но снять деньги негде. А как покупать продукты? Карточки принимают не во всех магазинах. А оплачивать коммунальные услуги? Предлагают всё делать «онлайн», но многие пенсионеры не умеют пользоваться электронными банковскими сервисами.

Ближайшее отделение находится в Тугулыме, но ездить в райцентр за «наличкой» тоже неудобно: автобус уходит рано утром, а возвращается уже после обеда.

Мэра не предупредили

В пресс-службе Уральского банка ПАО Сбербанк корреспонденту «ОГ» подтвердили, что отделение в Заводоуспенском приостановило работу, объяснив это кадровым дефицитом.

– Для работы в банке необходим определенный уровень компетенций и квалификации. На данный момент в населенном пункте нет специалистов, соответствующих требованиям, – пояснили в пресс-службе банка.

Как выяснилось, по этой же причине не работают дополнительные офисы Сбербанка еще в нескольких населенных пунктах Тугулымского городского округа. В пресс-службе администрации муниципалитета сообщили, что уже закрыты отделения в поселках Верховино, Заводоуспенском, Луговском, Ертарском, в ближайшее время перестанет работать в Трошково.

Глава округа Николай Черепанов сообщил, что в курсе ситуации, но повлиять на нее не может.

– С администрацией муниципалитета это решение никто не согласовывал и не ставил в известность о его принятии. К сожалению, рычагов, чтобы изменить ситуацию, у муниципальных властей нет, – отреагировал он.

Встанут на колеса

​Чтобы у жителей была возможность получать банковские услуги, в вышеназванных населенных пунктах решили открыть мобильный офис Сбербанка. Он будет располагаться в мини-автобусе, который будет курсировать по определенному маршруту. Внутри люди смогут совершать все привычные банковские операции, включая платежи и получение наличных.

– ​После настройки всех необходимых каналов связи мобильный офис будет приезжать в эти населенные пункты один раз в неделю либо один раз в две недели. Благодаря этому жители смогут в комфортных условиях пользоваться банковскими услуг­ами, – сообщили в пресс-службе Сбербанка.

​Отсутствие машины в течение нескольких недель в пресс-службе финансового учреждения объяснили настройкой каналов связи и оборудования. Но пообещали, что в дальнейшем автобус будет приезжать по графику.

20 февраля первый приезд мобильного офиса действительно состоялся, подтвердил глава Заводоуспенской поселковой администрации Олег Рогозин.

Кстати: Напомним, сокращение количества стационарных офисов банков (в том числе – и Сбербанка) происходит по всей стране. В небольших населенных пунктах на смену им приходят альтернативные форматы обслуживания граждан – развитие передвижных пунктов кассовых операций, развитие сервиса Cash-out, благодаря которому наличные можно снять прямо в магазине и другие. Согласно статистическим данным на сайте Банка России cbr.ru, за полгода Сбербанк сократил сеть на 780 офисов – сейчас их количество по России составляет чуть более 12,2 тысячи. Ранее «ОГ» сообщала о закрытии отделения Сбербанка в Рефтинском.