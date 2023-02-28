На форуме "Большой открытый диалог" бизнес и власти Свердловской области обсудили вопросы инвестиций

На форуме "Большой открытый диалог" обсуждали вопросы инвестиций. Фото: Павел Ворожцов

Снижение административных барьеров на примерах конкретных инвестиционных проектов обсудили участники инвестиционного комитета Свердловской области на форуме "Большой открытый диалог", который по поручению губернатора Евгения Куйвашева провел заместитель главы региона Дмитрий Ионин.

По словам Дмитрия Ионина, в прошлом году в качестве пилота регион внедрил Региональный инвестиционный стандарт, целью которого было создание условий для реализации новых инвестиционных проектов и увеличение потока инвестиций в экономику региона.

"В настоящий момент все элементы регионального инвестиционного стандарта внедрены и реализуются. Отмечу, показателем достижения главной цели инвестиционного развития Свердловской области является увеличение инвестиций в основной капитал на 70% в 2030 году по сравнению с 2020 годом", — сказал Дмитрий Ионин.

В рамках форума участники обсудили вопросы по решению задач национальных проектов "Малое и среднее предпринимательство", "Здравоохранение", "Образование", "Производительность труда", "Международная кооперация и экспорт".

Инвесторы отметили участие и заинтересованность региональных властей в реализации проектов в Свердловской области. Также в рамках форума "Большой открытый диалог" участники обсудят возможность расширения списка организаций, которые имеют право на предоставление инвестиционного налогового вычета, создание условий для усиления импортонезависимости и другие меры поддержки, сообщает департамент информационной политики региона.

Руководители региональных и федеральных органов власти лично проконсультируют бизнесменов по актуальным вопросам.

Дискуссионная площадка "Большой открытый диалог"создана по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в 2020 году для выстраивания эффективной коммуникации между органами власти и бизнес-сообществом, выработки совместных решений в новых экономических условиях.

Напомним, форум "Большой открытый диалог" пройдет в Свердловской области в четвертый раз.