Работа денежная, по душе

В торжественном открытии ярмарки приняли участие заместитель губернатора Василий Козлов (справа) и директор департамента по труду и занятости населения Дмитрий Антонов. Фото: Полина Зиновьева

Вчера во Дворце Молодежи Екатеринбурга прошла общероссийская ярмарка вакансий предприятий «Время работать». Более 60 работодателей Среднего Урала, а также предприятия Приморского края и Мурманска представили на ней свои кадровые возможности и провели первичное собеседование порядка 2,5 тысячи потенциальных работников. Посетители ярмарки смогли получить бесплатные консультации по вопросам трудоустройства, переобучения и профориентации от специалистов центра занятости населения.

Начало работы ярмарки было намечено на 10.00, но уже за полчаса у центрального входа Дворца Молодежи собрались сотни людей. Люди ищут работу, хотят изменить свою жизнь. Основная задача ярмарки вакансий – помочь им в этом.

«Ярмарка проводится во второй раз. Примерно пятая часть соискателей, пришедших на прошлую выставку, нашли работу, заключили контракты. Подавляющее большинство из них трудится, получает стабильно заработную плату и уверенно смотрит в будущее. Такие мероприятия мы планируем проводить ежеквартально. Рассматриваем возможности организации ярмарок в разных районах Екатеринбурга, хотим выезжать в города области», – говорит, открывая мероприятие, заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов.

Стенды работодателей расположены в холлах на двух этажах Дворца Молодежи. Здесь представлены более 60 предприятий. Сектор ОПК дополняют транспортники, металлурги, машиностроители, научно-производственные объединения и даже полиция. Соискатели могут взять буклет или по кьюар-коду, размещенному на стенде, перейти на сайт работодателя. Можно получить консультацию от высококвалифицированного специалиста.

«Вакансий хватит на всех. Урал изначально ковался, строился как край для работы, а не для отдыха. И даже в наши непростые времена мы имеем порядка 52 тысяч вакансий и один из самых низких уровней безработицы в России», – отмечает директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов.

К специалистам екатеринбургского центра занятости населения (ЕЦЗН), которые проводят профориентацию, выстроилась очередь. Анкетирование с последующей обработкой занимает не менее двадцати минут. В это же время работники ЕЦЗН проводят индивидуальные консультации по технологии поиска работы, открытию собственного дела (самозанятости), программам переобучения в рамках нацпроекта «Демография», регистрации на портале «Работа России», юриста и другие.

«Говорят, здесь можно найти работу мечты. Мне сорок пять, в этом возрасте менять жизнь непросто. Ищу такую, чтобы и к дому близко, и зарплата на уровне, и соцпакет, и чтобы по душе», – поделился временно неработающий Андрей Шапошников из Екатеринбурга.

Кадровые специалисты предприятий разъясняют потенциальным сотрудникам достоинства и преимущества своих предприятий: оплата питания, дополнительная медицинская страховка, компенсация на транспорт, насыщенная корпоративная жизнь.

«Мы стремимся не только предоставить людям всю палитру возможностей работодателей, но и обеспечить свердловские предприятия квалифицированными кадрами. В Малом зале Дворца Молодежи в режиме конференции работает видеосвязь с Мурманской областью. Свердловчане могут пообщаться с представителями ее предприятий, а мурманчане проконсультироваться по поводу работы у нас», – говорит директор екатеринбургского центра занятости населения Владимир Подгорнов.

Сегодня на рынке труда Среднего Урала сложилась ситуация, когда вакансий существенно больше, чем зарегистрировано безработных граждан. Предприятия Свердловской области готовы даже к привлечению необходимых для предприятий кадров из соседних регионов. Ознакомиться с вакансиями предприятий-участников ярмарки можно на портале «Работа России». (https://trudvsem.ru/ )

Цифры В ярмарке приняли участие 2935 человек. Первоначальное собеседование прошли 2474 человека. Приглашены на повторное индивидуальное собеседование – 1150 соискателей, оставили резюме работодателю для формирования кадрового резерва – 484 человека. Специалисты ЕЦЗН провели 1830 консультаций. Профориентационное тестирование прошли 190 человек.

Подробности Кадровые возможности на общероссийской ярмарке вакансий «Время работать» представили не только города Среднего Урала (Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, В. Пышма, Арамиль, Сысерть, В. Салда, Ревда), но и Приморского края и Мурманской области. Соискатели смогли пройти собеседование у работодателей (оставить анкеты), задать актуальные вопросы по условиям труда, получить информацию о возможной государственной поддержке.

Официально «Мы не допустили просадки на рынке труда, напротив, добились снижения безработицы в современных условиях. Сегодня – в условиях таких больших сложностей со всех сторон – рынок труда стал у нас более комфортным, чем был ранее. … до пандемии безработица была 4,7 процента, а сейчас 3,7 – исторический минимум», – Президент России Владимир Путин, послание Федеральному собранию, 22 февраля 2023 г.

Предприятия подготовились: любой желающий может взять буклет или по кьюар-коду перейти на сайт работодателя. Можно получить консультацию специалиста. Фото: Полина Зиновьева

На ярмарку предприятие направило высококвалифицированного специалиста. Фото: Полина Зиновьева

На прохождение профориентации выстроилась очередь. Фото: Полина Зиновьева

У некоторых стендов – не протолкнуться. Фото: Полина Зиновьева