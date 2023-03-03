Дмитрий Кравец: «Участие в проекте позволит удовлетворять запросы заказчиков максимально эффективно» Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области на этой неделе дан старт приоритетному региональному проекту «Производительность труда». Решением губернатора Евгения КУЙВАШЕВА на его реализацию в этом году выделено более 20 миллионов рублей. Первым участником проекта стал «Пышминский завод подъемно-транспортного оборудования»: в четверг его посетили эксперты Регионального центра компетенций, которые проведут анализ работы предприятия и выработают новую стратегию его развития.

Региональный приоритетный проект «Производительность труда» реализуется по инициативе министерства промышленности и науки Свердловской области. Дело в том, что предприятия, чья выручка составляет менее 400 миллионов рублей, не могут участвовать в одноименном национальном проекте, а запрос от малого бизнеса на меры экспертной поддержки есть. Участие в такого рода программе должно помочь предприятиям производить больше продукции и улучшать условия труда рабочих без дополнительных финансовых затрат. Помогут им в этом специалисты Регионального центра компетенций (РЦК), которые займутся внедрением технологии бережливого производства, оптимизацией и ускорением всех технологических и операционных процессов. В их багаже уже накоплен большой положительный опыт такой работы.

«Оптимальное использование ресурсов позволяет снизить себестоимость продукции, повысить конкурентоспособность и увеличить прибыль. Более 130 свердловских предприятий с нашей помощью уже успешно прошли этап экспертной поддержки в рамках нацпроекта «Производительность труда». В среднем выработка выросла в полтора раза, время протекания рабочего процесса сократилось на 40 процентов. Теперь будем заниматься этим в рамках регионального проекта», – рассказал руководитель РЦК Александр Казаков.

В этом году в региональном проекте «Производительность труда» примут участие 10 свердловских предприятий. Первым к его реализации приступили на «Пышминском заводе подъемно-транспортного оборудования» (пгт Пышма). Посетившие его на днях представители РЦК уже ознакомились с производством, провели первое стратегическое совещание с руководством.

На заводе сегодня работают 136 человек, средняя заработная плата – 38 тысяч рублей. Продукция предприятия востребована: грузоподъемное оборудование необходимо на всех заводах и производственных площадках, складских помещениях, на железной дороге. Планируемый портфель заказов сформирован на полгода вперед и составляет уже порядка 800 миллионов рублей – теперь его надо отрабатывать. На заводе рассчитывают, что участие в приоритетном проекте поможет увеличить объемы производства, скорость и качество отгрузки готовой продукции, и как результат, позволит в два раза нарастить выручку.

«Нам нужно двигаться вперед, – говорит его директор Дмитрий Кравец. – Мы видим сегодня рост спроса на нашу продукцию. В частности, со стороны оборонных предприятий. Они увеличивают производственные площадки, и им нужно новое крановое оборудование. Участие в проекте позволит удовлетворять эти запросы максимально эффективно».

Эксперты РЦК изучат пакет заказов пышминского завода, особенности производства и технологии, занятость персонала и другие нюансы. По результатам они выработают план развития и проведут обучение персонала, направленное на приобретение им компетенций, необходимых для достижения поставленных целей.

Справка Пышминский завод подъемно-транспортного оборудования основан в 1941 году, когда на Урал был эвакуирован завод по ремонту автомобильного транспорта (знаменитых «полуторок»). В 1960-х годах предприятие перепрофилировано на самостоятельное производство сложной продукции – мостовых электрифицированных кранов и котлов-парообразователей. Сегодня завод производит мостовые краны, кран-балки, консольные краны, козловые краны, грузозахватные приспособления, электрические и ручные тали, а также занимается монтажом, пусконаладкой, ремонтом и техническим обслуживанием кранов. Его продукция известна на территории всего бывшего СССР. РЦК (Региональный центр компетенций) Свердловской области - региональный оператор федерального проекта «Адресная поддержка» – способствует повышению роста прибыли, повышению эффективности (совершенствование процессов, увеличение оборотных средств, повышение качества продукции, снижение времени на производство) за счет внедрения лучших практик бережливого производства на предприятиях-участниках национального проекта «Производительность труда» и обучения сотрудников.

Официально «В Свердловской области более 200 предприятий с выручкой менее 400 миллионов рублей, которые потенциально могли бы повысить производительность и увеличить доходность. Пышминский завод подъемно-транспортного оборудования в 2022 году нарастил объем производства почти на 80 процентов, у них серьезный портфель заказов, и у них есть перспективы и мотивация повысить производительность труда не на пять, а на 15–20 процентов. Участие предприятия в данном проекте позволит увеличить выработку, обрабатывать большее количество заказов и как следствие расширить штат. Это приведет к росту налоговой базы, поступлений в бюджет местного и регионального уровней». Министр промышленности и науки Свердловской области Сергей ПЕРЕСТОРОНИН.

Планируемый портфель заказов завода сформирован на полгода вперед, и его надо отрабатывать Фото: Алексей Кунилов

Александр Казаков: «Оптимальное использование ресурсов ведет к росту прибыли» Фото: Алексей Кунилов

На предприятии рассчитывают, что участие в приоритетном проекте поможет им увеличить производство Фото: Алексей Кунилов