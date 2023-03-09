Евгений Куйвашев в 2022 году привлек на Средний Урал более 50 миллиардов рублей из федерального бюджета

В 2023 году регион получит еще 4,1 млрд рублей на ряд проектов. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В 2022 году Свердловская область получила больше 50 миллиардов рублей по федеральным программам. Средства, направленные на проекты образования, здравоохранения, дорожного строительства и на социальную поддержку жителей региона, привлек губернатор Евгений Куйвашев.

Еще 57 миллиардов рублей на Средний Урал поступили за счет субсидий, грантов, средств Фонда развития территорий, инфраструктурных бюджетных кредитов, сообщили в департаменте информационной политики региона.

"В прошлом году наш регион участвовал в реализации мероприятий в рамках 21 государственной программы. В 2022 году объем средств, привлеченных из федерального бюджета, составил без малого 50 миллиардов рублей. Свердловская область и впредь должна быть самым активным участником государственных программ и проектов. Мы должны очень внимательно отнестись к заявочной кампании по привлечению средств федерального бюджета в плановом периоде 2024 и 2025 годов", — отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня на заседании правительства региона.

С помощью федерального финансирования на Среднем Урале решили вопросы социальной поддержи свердловчан и семей с детьми, оснастили новым оборудованием больницы, развивая систему здравоохранения, капитально отремонтировали школы, обеспечили учеников горячим питанием. Софинансирование из бюджета РФ позволяет заниматься модернизацией системы ЖКХ, благоустройством территорий, развитием дорожно-транспортной инфраструктуры.

Больше всего средств из федерального бюджета было направлено на образование. 6,8 млрд рублей региональный бюджет получил на улучшение материально-технической базы свердловских школ и создание в них новых мест. На условиях софинансирования в Екатеринбурге построили новый корпус гимназии № 120, возвели школу в Березовском, строится общеобразовательное учреждение в селе Нижнеиргинском. Две школы в Академическом районе Екатеринбурга возведены по программе стимулирования жилищного строительства нацпроекта "Жилье и городская среда".

Еще 4,1 млрд рублей в 2023 году Свердловская область получит из федерального бюджета на проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства. Речь идет о строительстве четырех школ: две в Екатеринбурге, одна в Верхней Пышме и одна в Березовском.

Транспортная система Среднего Урала не осталась без вложений. В 2022 году на ее развитие регион получил 6,6 млрд федеральных средств. Большая часть денег поступила по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". В прошлом году был построен замыкающий участок Екатеринбургской кольцевой автодороги и реконструирован ее старейший участок Семь Ключей — Большой Исток. В 2022 году началась реконструкция транспортной развязки в Екатеринбурге у концерна "Калина". На пересечении переулка Базового, улицы Комсомольской и Сибирского тракта возводят два новых путепровода с эстакадами. Они заменят старый мост над железнодорожными путями.

Федеральное финансирование в размере 7,6 млрд рублей поступило на строительство в Екатеринбурге спортивных объектов Международного фестиваля университетского спорта: Центра художественной и эстетической гимнастики, Дворца дзюдо и Дворца водных видов спорта.

3,4 млрд Свердловская область получила от Фонда развития территорий на расселение аварийного жилья. Часть средств поступила в виде инфраструктурных бюджетных кредитов, которые расходуются на развитие новых микрорайонов Екатеринбурга: строительство улично-дорожной сети Новокольцовского, Солнечного, возведение поликлиники в Академическом, губернаторского лицея, коммунальной инфраструктуры.

Значительная часть денег направлена на поддержку и развитие промышленных предприятий, научных и образовательных учреждений, которые вносят вклад в научно-технологический прогресс региона.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев нацелил региональных министров внимательно отнестись к заявкам по привлечению средств федерального бюджета на 2024 и 2025 годы. Запросы необходимо тщательно обосновать. Также глава региона поручил правительству активнее прорабатывать вопросы привлечения средств из федерального бюджета на развитие области совместно с депутатами Госдумы.

Напомним, ранее в шести муниципалитетах Свердловской области началась модернизация объектов ЖКХ благодаря поддержке Евгения Куйвашева.