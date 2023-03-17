Банк России сохранил ключевую ставку на прежнем уровне

Ключевая ставка не изменилась. Фото: Алексей Кунилов

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Решение принято советом директоров, сообщает пресс-служба финансового регулятора.

Как заявили в Центробанке, текущие темпы прироста цен остаются умеренными, а инфляционные ожидания населения снизились.

Дальнейшие решения по изменению ключевой ставки Банк России будет принимать исходя из фактической и ожидаемой динамики инфляции. По прогнозам, в текущем году она составит 5–7%, а в 2024 году вернется на уровень 4%.

Ранее, Центробанк также сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.