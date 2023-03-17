Жить Комфортно Хорошо

Фото: Павел Ворожцов

ЖКХ – это важнейшая отрасль экономики, которая составляет основу системы жизнеобеспечения населения и во многом определяет облик и благополучие наших городов и сел. Она объединяет специалистов, которые своим ежедневным трудом обеспечивают свет, воду и тепло для наших домов. Чистоту и благоустройство наших дворов и улиц. На Среднем Урале в сфере ЖКХ работают более 70 тысяч человек.

Обеспечение качественного функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры – одна из приоритетнейших задач для руководства региона. Ежегодно на эти цели из консолидированного бюджета Свердловской области выделяется более 20 млрд рублей.

За последние три года в регионе:

– построено более 20 котельных и 10 очистных сооружений водоснабжения и канализации,

– заменено 365 км водопроводных, 458 км тепловых и 55 км канализационных сетей,

– обустроена почти 21 тысяча новых контейнерных площадок,

– ликвидировано 4,8 тысячи несанкционированных свалок.

Первый в регионе В Краснотурьинске готов к вводу в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс мощностью 129 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. Это первый объект, построенный в Свердловской области в рамках нацпроекта «Экология». Его стоимость – 1,2 млрд рублей. Комплекс построила компания «Рифей» – региональный оператор по обращению с ТКО на севере региона. Завод будет принимать отходы со всего Северного управленческого округа. В процессе сортировки здесь будут выделять стекло, бумагу и картон, черные и цветные металлы и пластик. На сортировочной линии установлены новейшие автоматические сепараторы российского производства. Они будут выхватывать полезные фракции и самостоятельно отправлять их в специальные контейнеры для вторсырья, чтобы в дальнейшем их перерабатывать. Четвертого марта построенный комплекс оценил первый заместитель губернатора Алексей Шмыков. Он подчеркнул, что запуск такого крупного объекта позволит значительно сократить объем захораниваемых на полигоне отходов и в результате улучшит экологическую обстановку на севере области. Ввести завод в эксплуатацию планируется во втором квартале текущего года. Кроме того, к концу года при комплексе будет достроен участок компостирования – он даст возможность из органических отходов получать технический грунт для пересыпки полигона, что существенно снизит риск пожароопасности.

Ждем запуска В Нижнем Тагиле продолжается строительство мусоросортировочного комплекса мощностью 185 тысяч тонн отходов в год. Завод будет принимать ТКО не только из города, но и из соседних Горноуральского и Невьянского округов. Объект возводит АО «Облкоммунэнерго» по концессионному соглашению с нижнетагильской администрацией, его стоимость – 3,3 млрд рублей. – Ввести комплекс в эксплуатацию планируется в декабре этого года, – рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. - В плане экологии – это важнейший объект. Все, что возможно переработать, будет извлекаться из общего потока мусора и перерабатываться. Вредные вещества не попадут в грунт – для этого строятся очистные сооружения. Вместе с комплексом начнет функционировать первая карта нового полигона, где отходы будут захоранивать уже по новым, экологически безопасным технологиям. С 2024 года начнется рекультивация действующего городского полигона, который на сегодняшний день практически переполнен.

Интересно В Талицком городском округе в канун праздника сыграли свадьбу слесарь-сантехник Анатолий Шарафутдинов и менеджер по чистоте Екатерина Варго. Молодые люди работают в Единой управляющей компании. 17 марта с бракосочетанием их поздравил весь коллектив предприятия;

в канун праздника сыграли свадьбу слесарь-сантехник и менеджер по чистоте Молодые люди работают в Единой управляющей компании. 17 марта с бракосочетанием их поздравил весь коллектив предприятия; В Верхнем Тагиле муниципальную управляющую компанию «Потенциал» поздравил с профессиональным праздником Виктор Корюков. Мужчина работает водителем грузовика в этой же компании, но сейчас находится в зоне СВО. «Он у нас палочка-выручалочка, ответственный, работящий. Во время обильных снегопадов именно Виктор, не считаясь со временем, оставался на передовой трудового фронта. По его рукам скучает коммунальная техника. Очень рады были получить весточку от него, ждем его домой», – рассказали в компании.

муниципальную управляющую компанию «Потенциал» поздравил с профессиональным праздником Мужчина работает водителем грузовика в этой же компании, но сейчас находится в зоне СВО. «Он у нас палочка-выручалочка, ответственный, работящий. Во время обильных снегопадов именно Виктор, не считаясь со временем, оставался на передовой трудового фронта. По его рукам скучает коммунальная техника. Очень рады были получить весточку от него, ждем его домой», – рассказали в компании. В деревне Белоносовой Каменского района с праздником поздравили мастера котельной Елену Костоусову. Котельная отапливается углем, и чтобы поддерживать комфортную температуру в жилых домах, нужен опыт и сноровка, говорит она. Женщина работает мастером уже 11 лет. «В этом сезоне, несмотря на быстро меняющуюся погоду, перезимовали без проблем, во многом благодаря усилиям наших кочегаров – они от котла не отходили. Когда в домах тепло, то и на душе светло», – отметила Елена.

Котельная отапливается углем, и чтобы поддерживать комфортную температуру в жилых домах, нужен опыт и сноровка, говорит она. Женщина работает мастером уже 11 лет. «В этом сезоне, несмотря на быстро меняющуюся погоду, перезимовали без проблем, во многом благодаря усилиям наших кочегаров – они от котла не отходили. Когда в домах тепло, то и на душе светло», – отметила Елена. В Серове работники управляющих компаний к празднику провели спартакиаду. Она шла почти неделю, участие в ней приняли более 10 команд. Коммунальщики состязались в дартсе, бильярде, пулевой стрельбе, теннисе, мини-футболе. Такую спартакиаду муниципалитет проводит ежегодно.