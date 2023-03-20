Глава Екатеринбурга распорядился провести "ИННОПРОМ-2023"

Международная выставка пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Фото: Полина Зиновьева

Постановление о проведении Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ-2023" в Екатеринбурге подписал глава города Алексей Орлов. Мероприятие состоится в столице Свердловской области с 10 по 13 июля, сообщает пресс-служба городской администрации.

"ИННОПРОМ" является самой удобной и эффективной площадкой, на которой можно обсудить вопросы, стоящие перед нашей промышленностью. А для предприятий Екатеринбурга и всего региона — это уникальная возможность продемонстрировать свои успехи и познакомиться с новыми возможностями компаний, работающих в самых разных отраслях", — отмечал ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Город готовит насыщенную программу мероприятий, которая направлена на привлечение внимания бизнеса, иностранных гостей и других участников выставки. Запланированы панельные сессии, презентации по темам социально-экономического направления. Также мэрия Екатеринбурга на предстоящей выставке намерена найти новых партнеров и подписать ряд соглашений о сотрудничестве с крупными предприятиями и организациями.

"ИННОПРОМ-2023" пройдет в международном выставочном центре "Екатеринбург‑ЭКСПО". Выставка проводится в регионе с 2010 года. В этом году страной-партнером мероприятия выступает Белоруссия, в прошлом году ей был Казахстан. Главная тема выставки — "Устойчивое производство: стратегии обновления".

Напомним, в Свердловской области ведется отбор компаний, которые будут представлены на стенде региона на "ИННОПРОМ-2023", подать заявку можно до 24 марта 2023 года.