Благодаря инфраструктурным кредитам, заявки на которые защитил Евгений Куйвашев, на Среднем Урале будут сданы 9 знаковых объектов

Самый крупный объект — "губернаторский лицей" в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга. Фото: Полина Зиновьева

До конца года на Среднем Урале будут достроены 9 объектов на средства инфраструктурных кредитов, заявки на которые в 2021 и 2022 годах защитил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики региона.

Федеральная комиссия одобрила три заявки Среднего Урала на сумму в 16,5 миллиарда рублей, из них больше 6 миллиардов рублей поступили в регион в 2022 году. На днях Свердловская область получила из федерального бюджета первый транш 2023 года — 524,6 миллиона рублей.

До конца 2023 года в Екатеринбурге планируют завершить строительство "губернаторского лицея" в микрорайоне Солнечном. Инновационный образовательный центр на 1200 мест является самым масштабным в Свердловской области объектом, который возводят на средства инфраструктурного кредита. Лицей будет состоять из учебного и спортивного блоков, детского технопарка "Кванториум", общественного центра, стадиона.

До конца текущего года в Солнечном завершат три этапа реконструкции улиц 2‑й Новосибирской и Лучистой, будет построена новая ветка и трамвайное кольцо на улице Окружной.

В екатеринбургском Новокольцовском микрорайоне закончат второй этап работы по возведению ЭКСПО-бульвара и строительство Новосинарского бульвара, в Академическом построят два этапа участков улиц Хрустальногорской, Евгения Савкова, Косотурской, Суходольской, с профилированием русла Патрушихи.

Инфраструктурный кредит предоставляется регионам на срок не менее 15 лет по ставке в 3% годовых. Бюджетный заем является одним из инструментов увеличения объемов жилищного строительства, позволяющих достичь целей нацпроекта "Жилье и городская среда". Экономический эффект, который ожидается от реализации проектов, покрывает полную стоимость кредита.

В планировочном районе ВИЗ Правобережный завершат первый этап работ по строительству коллектора хозяйственно-бытовой канализации.

В текущем году к празднованию 300-летия основания Екатеринбурга в микрорайоне Уктус Левобережный началось строительство улицы Водоемной. За счет инфраструктурного кредита будет профинансирован второй этап возведения улицы. Проект внесен в госпрограмму развития транспортного комплекса Свердловской области. Развитие инфраструктуры позволит возвести в течение 15 лет жилье площадью до миллиона квадратных метров. В поселке Исток на федеральные средства построят магистральный водовод и проведут реконструкцию сетей канализации.

Напомним, ранее Марат Хуснуллин отметил достижения Свердловской области в сфере жилищного строительства.