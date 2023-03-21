Свердловский Центр поддержки экспорта вошел в тройку лучших в России

Свердловский ЦПЭ также вошел в десятку лучших по интегральному показателю. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) занял третье место в рейтинге Российского экспортного центра (РЭЦ) по объему поддержанного экспорта и числу заключенных контрактов. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

"Я хочу поблагодарить регионы, которые вошли в десятку лучших по поддержке малых и средних компаний, за выдающиеся результаты работы в такой непростой для всех год. Рейтинг наглядно отражает степень эффективности поддержки экспортеров и оказывает влияние на распределение объема федерального финансирования ЦПЭ между регионами на очередной период", — рассказала директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.

Свердловский ЦПЭ также вошел в десятку лучших по интегральному показателю и занял седьмую строчку рейтинга Российского экспортного центра по итогам работы 82 региональных институтов развития экспортеров в 2022 году.

Центр поддержки экспорта СОФПП помог 92 экспортерам Свердловской области заключить контракты с зарубежными партнерами на общую сумму 83,4 миллиона долларов США в 2022 году. Центр предоставляет своим клиентам обучение, анализ рынков, консультации по налогам, таможенным процедурам, международным требованиям и документам, сопровождение переговоров, организацию бизнес-миссий и участие в выставках, помощь в поиске деловых партнеров и адаптации сайтов и других материалов компаний, работу с электронными площадками.

По словам директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева, в 2022 году количество направлений работы Центра поддержки экспорта СОФПП увеличилось до 20.

"Наши компании поставляли за рубеж медицинское оборудование, пищевую продукцию, промышленные товары, продукцию легкой промышленности, сельхозпродукцию. Мы увеличили показатели работы в ряде направлений. Например, раньше в год мы выпускали один поток акселератора "Экспортный форсаж", а в 2022 году выпустили два. Был большой запрос на информацию, мы его удовлетворяли", — рассказал Валерий Пиличев.

Он добавил, что в сентябре прошлого года традиционный форум "Экспортный марафон" посетили рекордное количество участников — более 300.

"Российский экспортный центр" — это государственный институт поддержки несырьевого экспорта, объединяющий Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, АО РОСЭКСИМБАНК и АНО "Школа экспорта".

Напомним, в Свердловской области увеличилась численность занятых в малом бизнесе.