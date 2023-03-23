Промышленности требуются кадры

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Количество вакансий в Свердловской области втрое превышает количество зарегистрированных безработных. Больше всего не хватает токарей — спрос превышает предложение в 42 раза, по инженерам — в 18 раз, по слесарям-ремонтникам — в 10 раз. Об этом заявил на заседании оперативного штаба директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов.

По его утверждению, рынок труда в регионе сейчас достаточно спокоен. Регион стабильно держится на уровне регистрируемой безработицы в 15–16 тысяч человек — это 0,72 процента от экономически активного населения. На одного безработного приходится порядка 4–5 вакансий — уровень напряженности на рынке труда низкий. С начала года в поисках работы в департамент обратились 14 800 граждан. Основную потребность в кадрах формируют предприятия металлообработки и машиностроения.

"Традиционно Урал — это металлообрабатывающее производство, машиностроение, тяжелое машиностроение, высокотехнологичные производства, которые так или иначе связаны с обработкой металла, с монтажом, сборкой готовых крупных изделий, таких как турбины, локомотивы. И, конечно, токари, карусельщики, станочники, фрезеровщики, операторы-наладчики станков с ЧПУ. Это те "синие воротнички", которые создают наш основной продукт", — сообщил Дмитрий Антонов.

Директор департамента по труду и занятости населения также добавил, что в регионе востребованы инженеры, карьерные рабочие, трактористы, водители и водители самосвалов, горные мастера.

Основными способами привлечения кадров являются их подбор и переобучение. Только в этом году в Свердловской области новые специальности получат 2 745 человек.

"У нас есть такие инструменты, как переобучение "синих воротничков" за счет средств субъекта. По постановлению федерального правительства, предприятие может получить 12-кратную субсидию — 12 минимальных размеров оплаты труда за каждого привлеченного сотрудника, чтобы компенсировать ему переезд, обустройство на новом месте", — отметил Дмитрий Антонов.

Сохранять стабильность на рынке труда позволяют предпринимаемые в регионе меры — оплата расходов работодателям, принявшим на общественные или временные работы людей, реализация образовательных программ, проведение ярмарок вакансий. Эта работа проводится в рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография".

Также большой популярностью пользуются ярмарки вакансий, которые периодически проводит областной центр занятости. Ближайшая состоится в апреле в Нижнем Тагиле, затем — в Екатеринбурге и Каменске-Уральском.