«Производство уникально, продукция качественная»

На предприятии «Молочная благодать» Алексей Шмыков (в центре) ознакомился с ассортиментом продукции, которую поставляют в три тысячи магазинов в Свердловской и Тюменской областях и ХМАО. Фото: Павел Ворожцов.

Вчера первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей ШМЫКОВ работал в Кушве. На Кушвинском заводе прокатных валков он открыл новый административно-бытовой комплекс и заслушал отчет о планах по почти двукратному росту объемов производства предприятия за счет востребованной импортозамещающей продукции. В ходе визита на второй по мощности в регионе завод по производству молочной продукции – «Молочная благодать» – Алексей Шмыков заявил, что руководство региона продолжит поддерживать эту ведущую отрасль регионального АПК.

Вышли в российский прокат

На заводе прокатных валков Алексей Шмыков открыл новый административно-бытовой комплекс вальцемеханического цеха. Предприятие является одним из двух в России, где производят прокатные валки, используемые затем в металлургическом производстве. С их помощью в дальнейшем катают металлические листы и другую продукцию из металла – балки, рельсы, швеллеры.

С 2012 года завод, на котором трудятся около 700 человек, переживает масштабное техническое перевооружение. Так, в 2018 году на предприятии заработал новый плавильный комплекс, спустя год был запущен в эксплуатацию источник внутренней генерации. А в начале прошлого года в работу ввели токарный станок-гигант грузоподъемностью 300 тонн, который позволяет обрабатывать особо крупные станки. Модернизация предприятия рассчитана до 2024 года, сейчас в нее вложено уже более двух миллиардов рублей.

Строительство комплекса – очередной этап реализации этой программы. Трехэтажное здание комплекса было возведено с нуля за полтора года и позволило значительно улучшить внутризаводскую логистику и условия труда. На первом этаже здания разместились раздевалки для работников вальцелитейного и вальцемеханического цехов, душевые и сауна, на втором – столовая, медпункт, на третьем – кабинеты.

– Сотрудники очень довольны. Комплекс соединен с цехами отапливаемой галереей, и после раздевалки сотрудники теперь могут добираться до рабочих мест не выходя на улицу, как это было раньше, – рассказал «Областной газете» директор по качеству Игорь Муриков.

– Забота о людях – это ключевая составляющая стабильно работающего предприятия, – заявил Алексей Шмыков после осмотра комплекса и общения с сотрудниками завода. – Само производство уникально и на сто процентов выполняет задачу по импортозамещению. С потерей европейского и западного рынков это предприятие стало одним из крупнейших поставщиков валков для наших промышленных предприятий, в том числе металлургических. Раньше такие валки поставлялись из Австрии и Германии.

Кушвинский завод прокатных валков планирует расширять производство. Директор предприятия Александр Копьев рассказал, что сейчас здесь реализуются четыре инвестиционных проекта на сумму более трех миллиардов рублей. К 2025 году планируется увеличить объем производства продукции почти вдвое – с 12 до 22 тысяч тонн в год за счет выпуска новых импортозамещающих видов валков.

Директор по производству Кушвинского завода прокатных валков Вячеслав Дегтянников (справа) рассказал Алексею Шмыкову о планах по импортозамещению и увеличению объемов производства. Фото: Павел Ворожцов

Молока хватит на всех

В ходе рабочей поездки Алексей Шмыков вместе с министром агропромышленного комплекса региона Анной Кузнецовой побывал еще на одном градообразующем предприятии Кушвы – заводе «Молочная благодать». Сегодня молокозавод обеспечивает работой 500 жителей города и близлежащих населенных пунктов и снабжает молочной продукцией не только Свердловскую область, но и соседние регионы – Тюменскую область и ХМАО, планируя и дальше развивать экспортное направление.

На предприятии выпускают более 70 наименований молочной продукции (молоко, кефир, йогурты, масло), а также квас. В апреле этого года ассортимент продукции пополнят два новых питьевых йогурта и три ложковых.

– Сырье получаем от 40 агрохозяйств Ирбитского, Алапаевского, Пригородного и других районов Свердловской области. Ежедневно перерабатываем до 170–180 тонн молока в летнее время и до 150–160 тонн – зимой, но производственные мощности завода позволяют перерабатывать до 300 тонн сырья, – рассказал генеральный директор предприятия Александр Жуков.

Завод стабильно развивается. Так, в 2019 году благодаря открытию нового цеха здесь освоили производство сухого молока. Это позволяет обеспечивать сырьем другие предприятия пищепрома, которые изготавливают хлебобулочные и кондитерские изделия, сгущенку, каши и детское питание. Сейчас одна из ключевых задач, по словам Александра Жукова – заместить зарубежное оборудование и упаковку.

– Это второй по мощности завод по производству молочных продуктов в регионе. Потенциал есть, ведь практически все меры поддержки в регионе направлены на молочное животноводство – нашу ведущую отрасль АПК. Сегодня Свердловская область себя полностью обеспечивает молоком, и, побывав на заводе, я в очередной раз убедился, что наша молочная продукция – самая качественная. Мы продолжим поддерживать наш агропромышленный комплекс. В этом году из федерального и областного бюджетов на развитие сельского хозяйства региона будет направлено без малого пять миллиардов рублей, – заявил Алексей Шмыков.