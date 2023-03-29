Свердловское Заксобрание утвердило инициативу Евгения Куйвашева по освобождению от налога строящих школы и детсады предпринимателей

Школы и детские сады на средства инвесторов будут построены в местах массовой жилой застройки. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области на 5 лет освободят от уплаты налога на имущество предпринимателей, строящих школы. Законодательную инициативу, предложенную губернатором Евгением Куйвашевым, сегодня приняли и утвердили депутаты регионального Заксобрания.

Парламентарии приняли поправки в закон "Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций". Разработкой мер занималось министерство экономики и территориального развития региона.

"По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева разработан проект закона, предусматривающий освобождение от уплаты налога на имущество организаций в отношении объектов, введенных в эксплуатацию после 31 декабря 2023 года и переданных в пользование образовательным учреждениям. Действие нормы предлагается установить на пятилетний период", — отметил министр экономики и территориального развития Свердловской области Руслан Садыков.

Глава региона не раз заострял внимание застройщиков на том, что при возведении жилья необходимо создавать социальную инфраструктуру. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал участников строительного рынка изучить потребность территорий в детских садах и школах и заняться их возведением, рассмотрев варианты государственно-частного партнерства и нестандартные подходы.

Школы и детские сады на средства инвесторов будут построены в местах массовой жилой застройки, где объекты очень востребованы, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Такая мера позволит создать дополнительные стимулы для предпринимателей, готовых заниматься социальным строительством. Чтобы воспользоваться преференцией, инвестор должен вложить не менее 200 миллионов рублей в строительство или реконструкцию школ с количеством созданных мест не менее сотни, а также не менее 100 миллионов рублей — в возведение или модернизацию садов, с количеством мест не менее полусотни. Еще одно важное условие получения налоговой льготы: гарантированный уровень зарплат работникам этим образовательных организаций на уровне средней в регионе", — рассказала председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

По данным регионального минэкономики, в среднесрочной перспективе на Среднем Урале в строительство школ и детсадов бизнес вложит 1,5 миллиарда рублей.

Сейчас в Свердловской области в рамках государственно-частного партнерства созданы детские сады в Ревде и в Каменске-Уральском. До конца 2023 года в Екатеринбурге будет построена школа на тысячу учеников, а в Верхней Пышме сдан в эксплуатацию объект на 1 135 мест. Евгений Куйвашев добился софинансирования возведения данных школ из федерального бюджета.

В рамках концессионного соглашения до конца 2024 года в Екатеринбурге в районе улиц Советской — Блюхера построят школу на 1,5 тысячи мест, в Березовском — на 825 учеников.

Отметим, создание новых школ и детсадов способствует достижению целей национальных проектов "Демография" и "Образование".

Напомним, ранее строящийся в Екатеринбурге "губернаторский лицей" посетила депутат Госдумы РФ Жанна Рябцева.