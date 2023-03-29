"Строительство человечности" станет темой Международного форума и выставки 100+ TechnoBuild 2023 в Екатеринбурге

Евгений Куйвашев принял участие в совещании с главой Минстроя Иреком Файзуллиным. Фото: Минстрой РФ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в заседании оргкомитета, который провел министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин. Глава региона рассказал, как развивается Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild. В этом году мероприятие в Екатеринбурге пройдет с 3 по 6 октября.

"Всех нас объединяет строительная отрасль и задачи, которые перед нами ставят Президент и Правительство страны. Те изменения, которые происходят сегодня, позволяют сказать, что мы научились работать и в новых реалиях: строятся объекты, выполняются показатели национального проекта. С 2014 TechnoBuild ежегодно проводится в Екатеринбурге. Мероприятие, которое начиналось как форум высотного и уникального строительства, давно вышло за рамки одной темы и сегодня объединяет все направления, которые связаны со стройкой. В этом году форум и выставка 100+ TechnoBuild пройдет в десятый раз. Без преувеличения можно сказать, что TechnoBuild послужит площадкой для обсуждения стратегически важных вопросов и решения задач, которые стоят перед всей строительной отраслью", — отметил глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

На заседании утвердили тему и концепцию 100+ TechnoBuild. Форум посвятят "Строительству человечности". Участники деловой программы рассмотрят актуальные вопросы проектирования, строительства, эксплуатации зданий и сооружений. Речь также пойдет о применении энергоэффективных технологий, инновационных материалов, внедрения методов "зеленого" строительства, а также тем, касающихся планирования и развития транспортной инфраструктуры.

В рамках 100+ TechnoBuild пройдут форумы по дизайну интерьеров, комфортной городской среды. Ожидается, что будет создано 220 секций, сообщает департамент информационной политики региона.

"Свердловская область дорожит репутацией востребованной и эффективной площадки для обсуждения актуальных вопросов развития строительной отрасли. Проведение в Екатеринбурге 100+ TechnoBuild — яркое тому подтверждение. С каждым годом форум и выставка привлекают все больше экспертов и участников. Десять лет назад — на старте форума — его участниками были немногим более тысячи человек. В прошлом же году их было зарегистрировано порядка 19 тысяч. Существенно выросло и количество экспонентов. Когда-то мы начинали с 10, а в прошлом году превысили отметку в 320. Мы должны сделать все для того, чтобы десятый юбилейный Международный форум и выставка 100+ также прошли на высоком организационном уровне, укрепили авторитет мероприятия и имиджевые позиции Свердловской области", — отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Экспозиция выставки займет 3 павильона "Екатеринбург-ЭКСПО". Ожидается участие около 400 организаций, которые представят в том числе собственные строительные материалы и технологии. Также планируется создать новое направление, касающееся электроснабжения и освещения. Его участниками смогут стать около 50 компаний, производящих электротехническую продукцию и световое оборудование.

Кроме того, в рамках 100+ пройдет региональный конкурс профмастерства "Мастер климата", инженерный форум Building Climate Expert, Уральский конгресс по недвижимости, Международная конференция "Техническое регулирование в строительстве", российский BIM-форум. Также будут награждены победители Всероссийской инженерно-архитектурной премии 100+ Awards.

"В последние несколько лет мы говорили про осознанность, потом особенно остро чувствовалась потребность в диалоге, затем случились события, ставшие толчком для новых возможностей. Но всегда в центре любой из этих тем оставалось ядро, без которого и 100+, и в целом строительство не имеет абсолютно никакого смысла. Это человек. Никакие обсуждения и усилия не важны, если фокус внимания сосредоточен на чем-то другом, а не на людях и их потребностях", — рассказала руководитель рабочей группы по подготовке 100+ Вера Белоус.

Напомним, в 2022 году Форум 100+ в Екатеринбурге побил рекорд по количеству участников.