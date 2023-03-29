Свердловская область и Республика Дагестан продолжат взаимовыгодное сотрудничество

Урал поставляет в Дагестан лекарства и стройматериалы. Фото: Павел Ворожцов

Депутаты Законодательного собрания региона утвердили соглашение о сотрудничестве, заключенное между Свердловской областью и Республикой Дагестан. Документ был подписан главами регионов Евгением Куйвашевым и Сергеем Меликовым в январе 2023 года. Соглашение актуализирует договоренности, заключенные в 1995 году.

Документ подразумевает развитие отношений в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Принятие закона позволит создать организационные, экономические, правовые и иные необходимые условия для взаимовыгодного сотрудничества между регионами", — отметил заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин.

Сегодня Средний Урал поставляет в Дагестан лекарства, медицинское оборудование, строительные материалы и инструменты. В ответ республика везет в Свердловскую область продукты, фрукты, стекло.

В перспективе развития отношений Дагестан сможет получать машины для ремонта и строительства дорог, сельскохозяйственное оборудование, которое выпускают на уральских заводах. Продолжится развитие туризма, обмен культурными связями.

Напомним, одним из стратегически важных партнеров Свердловской области является Белоруссия, с которой успешно развивается торгово-экономическое сотрудничество.