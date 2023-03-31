Владимир Якушев подчеркнул необходимость выполнения социальных обязательств регионами УрФО

Владимир Якушев обозначил регионам задачи текущего года. Фото: пресс-служба аппарата полпреда в УрФО

Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев провел совещание с главами регионов УрФО. На заседании, в котором принял участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, были подведены итоги социально-экономического развития субъектов за 2022 год, а также поставлены задачи на текущий период.

Владимир Якушев обратил внимание, что, несмотря на трудности, регионы должны выполнять все взятые на себя социальные обязательства. В 2022 году субъекты смогли сохранить экономическую и социально-политическую стабильность, не допустив снижения бюджетных доходов, сообщает пресс-служба аппарата уральского полпреда.

"Несмотря на объективные трудности, необходимо выполнить все социальные обязательства. И прежде всего перед военнослужащими и их семьями. Поддержать наиболее уязвимые группы граждан. Реализовать инфраструктурные проекты. А также стимулировать опережающее инвестиционное развитие", — подчеркнул Владимир Якушев.

Полпред добавил, что на 2023–2025 годы бюджеты уральских регионов приняты с дефицитом. Чтобы его покрыть, субъекты могут активно использовать механизмы, предложенные федеральным правительством. Речь идет о казначейских кредитах и инфраструктурных меню.

Реальный сектор экономики

В 2022 году индекс промышленного производства снизился незначительно, на 10% выросли инвестиции в основной капитал. В Свердловской области, как сообщил на заседании губернатор Евгений Куйвашев, объем отгруженной промышленной продукции за прошлый год по полному кругу организаций превысил 3,2 триллиона рублей.

Агропромышленный комплекс

2022 год для агропромышленного комплекса стал успешным, отметил полпред Владимир Якушев. Индекс производства сельского хозяйства в УрФО составил 116,8%. В 2023 году, по оценкам Российского зернового союза, на 20% ожидается снижение урожая зерна. Причинами такой ситуации являются погодные риски, технологическая зависимость отрасли, невысокая обеспеченность качественными семенами. Потому важно, чтобы аграрии своевременно получили средства, выделенные из бюджетов.

По словам Евгения Куйвашева, в Свердловской области на 2023 год объем господдержки аграриев не уменьшится по сравнению с прошлым годом. В 2022 году сельхозпроизводители получили 4,9 млрд рублей, из них 3,7 млрд — средства областного бюджета. Также для свердловских аграриев разработан новый вид поддержки — субсидии, предназначенные для увеличения производства картофеля и овощей. Регион своими силами обеспечивает потребности жителей в основных продуктах питания.

Строительство жилья

Строительство жилья остается одной из приоритетных задач. В 2022 году в регионах ввели в эксплуатацию 8,5 млн квадратных метров, такая динамика должна сохраняться в текущем году.

Владимир Якушев отметил, что в 2023 году важно решить вопросы с обманутыми дольщиками. Предстоит восстановить права 2,6 тысячи дольщиков. Отмечается, что сейчас в Едином реестре проблемных объектов остаются 42 долгостроя в четырех регионах УрФО (за исключением Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа).

Нацпроекты

В текущем году, подчеркнул полпред, регионам необходимо продолжать работу по реализации национальных проектов, которые обеспечивают развитие страны.

Напомним, ранее Владимир Якушев отметил эффективность работы Уральского и Западно-Сибирского научно-образовательных центров.