Импортозамещающее оборудование для обеспечения безопасности полетов разработали на Среднем Урале

Новое импортозамещающее оборудование создано "Уральскими авиалиниями" и центром "Уралтест". Фото: департамент информационной политики Свердловской области

На Среднем Урале создан первый образец стенда для контроля эксплуатационных характеристик шасси пассажирских и грузовых самолетов. Новое оборудование заменит зарубежные аналоги, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Разработкой оборудования занимаются авиакомпания "Уральские авиалинии" и центр стандартизации, метрологии и испытаний региона "Уралтест". Оно будет применяться для оценки технического состояния шасси всех видов воздушных судов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подчеркивал, что вопросы импортозамещения являются стратегическими, от их успешного решения зависят экономическая безопасность региона и технологический суверенитет страны. Важно добиться независимости от импортной продукции и закрыть потребности отечественными материалами, сырьем, комплектующими и оборудованием.

Первый созданный образец — стенд СРВГ-1 — необходим для измерений контроля эксплуатационных характеристик вспомогательных гидроцилиндров шасси самолетов, у каждого судна их несколько штук. Их состояние необходимо постоянно проверять.

"Мы действительно столкнулись с проблемой поиска и покупки аттестованного оборудования для обслуживания агрегатов и компонентов воздушных судов. В подавляющем большинстве это импортная техника. И мы очень рады, что на уральской земле есть предприятие, которое помогло решить задачу с использованием отечественных аналогов. Это значит, что обеспечение безопасности полетов будет на том же высоком уровне, как и всегда", — отметил заместитель генерального директора, директор авиационного технического центра авиакомпании "Уральские авиалинии" Игорь Поддубный.

Шасси самолетов рассчитаны на определенный срок службы, после чего их снимают и направляют в компанию, которая проводит проверку, ремонт и восстановление. Ранее такую работу выполняли европейские фирмы. Сейчас процедуру будут осуществлять с помощью нового оборудования, которое создано в техническом центре авиакомпании.

"Мы руководствовались планами и мероприятиями Министерства промышленности и торговли РФ по импортозамещению, необходимостью преодоления санкционных ограничений в условиях недоступности импортных товаров, работ и услуг и возможностью их замены аналогами отечественного производства в целях обеспечения основной деятельности одной из крупнейших авиакомпаний России. Кроме того, это высокая оценка наших конструкторских и производственных возможностей. Поэтому событие имеет большое значение и для нас, и для страны в целом", — отметил генеральный директор центра "Уралтест" Юрий Суханов.

Стоимость производства контрольно-измерительного стенда значительно ниже импортных аналогов, при этом качество выполняемых работ не уступает.

Напомним, на екатеринбургской площадке "Уктус" особой экономической зоны "Титановая долина" построили ангар для проведения наземных испытаний авиатехники Уральского завода гражданской авиации.