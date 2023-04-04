На Урале студентам поручили придумать креативный принт для кластера "Домна"

В середине мая на площадке "Домны" состоится выставка проектов победителей и церемония награждения. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) объявил о старте конкурса на лучший графический принт для креативного кластера "Домна". Участниками состязаний станут студенты Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна и Уральского филиала Российского государственного художественно-промышленного университета имени Строганова.

Работы победителей будут нанесены на сувенирную продукцию и аксессуары "Домны", сообщает департамент информационной политики региона. Для мотивации ребят пригласили на экскурсию в кластер, где они встретились с историками, дизайнерами. Архитектор, главный редактор издательства TATLIN Эдуард Кубенский прочел для студентов лекцию "Орхидея Урала — новый малахит".

"Пространство "Домны", развитие которого курирует фонд, проводит различные образовательные мероприятия для школьников и студентов. В 2022 году мы запустили уроки технологии для школьников, которые сегодня пользуются большим спросом. Конкурс лучших принтов направлен на реализацию творческого потенциала ребят, формирование у них чувства сопричастности к преобразованиям региона", — рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.

Поддержка проектов креативных индустрий и содействие их развитию осуществляется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

На конкурс принимаются работы в следующих номинациях: лучший образ креативной площадки "Домна", лучший образ Уральского региона и Свердловской области, лучший проект сувенирной продукции, лучший проект одежды и аксессуаров, лучшее визуальное оформление сайта и социальных сетей. Помимо этого, жюри назовет обладателей специального выбора и гран-при.

Студенты могут выбрать любую технику исполнения: графика и живопись, цифровые техники в живописи, фотография, декоративно-прикладное искусство. Работы принимаются до 24 апреля 2023 года. В середине мая будет организована выставка проектов победителей и церемония награждения.

Напомним, в декабре 2021 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и директор СОФПП Валерий Пиличев подписали трехстороннее соглашение о создании кластера "Домна". Площадка для поддержки проектов креативных индустрий и содействия развитию представителей легкой промышленности региона открылась в мае 2022 года. Месяц назад начала работать вторая очередь кластера.