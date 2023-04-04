Чтобы сажали мягко

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» и региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний «Уралтест» создали первый образец стенда для контроля эксплуатационных характеристик шасси воздушных судов. Разработка поможет следить за техническим состоянием всех видов пассажирских и грузовых самолетов и должна заменить импортные аналоги.

Шасси самолетов рассчитаны на определенный срок службы, после чего их необходимо отправлять в фирму для проверки, восстановления и ремонта. До недавнего времени этим занимались европейские предприятия. Теперь, благодаря новому уральскому оборудованию, такое тестирование можно делать в России.

Стоимость производства контрольно-измерительного стенда существенно ниже импортных аналогов при сопоставимом качестве. Также конкурентными преимуществами являются индивидуальный подход и разработка полного пакета сопроводительной документации.

По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, импортозамещение – это стратегический вопрос, от успешного решения которого зависят экономическая безопасность региона и технологический суверенитет страны. Как отмечал глава региона ранее, по ключевым параметрам необходимо добиться импортонезависимости, закрыть основные потребности в материалах, сырье, комплектующих и оборудовании. При этом важно грамотно определить приоритеты и оперативно включиться в борьбу за освободившиеся ниши.

«Мы действительно столкнулись с проблемой поиска и покупки аттестованного оборудования для обслуживания агрегатов и компонентов воздушных судов. В подавляющем большинстве это импортная техника. И мы очень рады, что на уральской земле есть предприятие, которое помогло решить задачу с использованием отечественных аналогов. Это значит, что обеспечение безопасности полетов будет на том же высоком уровне, как и всегда», – сказал заместитель генерального директора, директор авиационного технического центра авиакомпании «Уральские авиалинии» Игорь Поддубный.

«Мы руководствовались планами и мероприятиями министерства промышленности и торговли РФ по импортозамещению, необходимостью преодоления санкционных ограничений в условиях недоступности импортных товаров, работ и услуг и возможностью их замены аналогами отечественного производства в целях обеспечения основной деятельности одной из крупнейших авиакомпаний России. Кроме того, это высокая оценка наших конструкторских и производственных возможностей. Поэтому событие имеет большое значение и для нас, и для страны в целом», – сказал генеральный директор центра «Уралтест» Юрий Суханов.

Сделано на Урале В Свердловской области импортозамещение происходит в самых разных отраслях – от машиностроения до АПК и переработки мусора. Так, в самолетостроении серьезным шагом стал проект производства легкомоторных самолетов «Байкал». В качестве базовой площадки выбран Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), имеющий производство на территории особой экономической зоны «Титановая долина». Планирует расширять производство и Кушвинский завод прокатных валков. К 2025 году объем производства продукции здесь увеличат почти вдвое – с 12 до 22 тысяч тонн в год – за счет выпуска новых импортозамещающих видов валков. К проекту импортозамещения относят расширение мощностей завода «Уралтехфильтр-Инжиниринг» в Дегтярске. Предприятие производит 100 тыс. фильтрующих элементов в год, а спрос на них в 2,5 раза выше. Продукция востребована в промышленности для очистки жидкостей и газов. Поставки идут в регионы России, а также в ДНР, ЛНР, Белоруссию и Узбекистан.