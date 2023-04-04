На сельскохозяйственной выставке представлено более 150 образцов техники . Фото: Полина Зиновьева

Вчера в Екатеринбурге начала работу 30-я, юбилейная выставка «Урал-АГРО-2023». Более ста производителей из России, Китая и Белоруссии представили новейшие достижения аграрной индустрии: сельхозтехнику, оборудование для переработки и хранения сельхозпродукции, материалы для растениеводства и животноводства. Одним из первых экспозицию осмотрел первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей ШМЫКОВ, который посидел в кабине современного трактора и познакомился с образцами уникального оборудования, не имеющего аналогов в России.

Выставка «Урал-АГРО», надо сказать, поражает обилием разнообразной техники. Назначение некоторых образцов простому человеку не понять. Думается, они вполне могли стать экспонатами какого-нибудь проекта авангардного искусства, настолько вычурны их силуэты.

Двухметровые колеса тракторов-гигантов дают прекрасную возможность любителям необычных фото, сделав селфи на их фоне, выигрышно продемонстрировать на контрасте с обычными человеческими габаритами всю силу и мощь современной отечественной сельхозтехники. Еще большее благоговение вызывают комбайны. В изобилии напичканные электроникой и специальными обвесами, они возвышаются над всеми, как бы показывая, кто главный на этом празднике передовых технологий и достижений.

– Для Урала это одна из значимых профессиональных выставок. Это возможность нашим крупным, средним сельхозпредприятиям, крестьянским фермерским хозяйствам, преподавателям и студентам вузов и техникумов ознакомиться с новой техникой, с новыми технологиями. Именно новыми, энергоэффективными, обеспечивающими высокую урожайность и качество продукции», – сказал на открытии выставки первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

По его словам, аграриям нужно учиться дополнять друг друга, как раз в этом и есть смысл в кооперации как внутри региона, так и в рамках страны.

Алексей Шмыков лично убедился в комфортабельности и удобстве рабочего места в новом тракторе. Фото: Полина Зиновьева

Торжественная церемония открытия заняла едва ли более десяти минут, после чего высокие гости прошлись по экспозиции.

Первым экспонатом, которому Алексей Шмыков уделил особое внимание, стал флагманский трактор «Кировец» 7-го поколения. Уточнив у представителя завода технические характеристики, первый замгубернатора не отказался от предложения посидеть несколько минут за рулем машины.

– Ну и как вам трактор? – спросил я, когда он покинул кабину.

– Гораздо лучше, чем в моем детстве, – улыбнулся Алексей Шмыков.

Достаточно много времени провел первый замгубернатора на стендах белорусских производителей. Надо сказать, что их представительство на «Урал-АГРО» было более чем внушительным. Экспонаты занимали около трети выставочного пространства. Примечательно, что на некоторых из них уже висели таблички: «Продано. СПК Заря», «Продано. Колхоз Урал». А это значит, что продукция, представленная на выставке, уже активно работает в нашем регионе.

Алексей Шмыков подробно расспрашивал о конкретных моделях комбайнов, тракторов и вспомогательного оборудования и о дальнейших планах на Урале.

Планы наших белорусских друзей озвучил представитель Гомсельмаша Сергей Черкас. Они оказались грандиозные. Третью экспозиции уже будет не отделаться.

– В этом году планируем увеличить поставки сельскохозяйственной техники в Свердловскую область до 20–25 единиц. Ну и конечно, активно готовимся к выставке ИННОПРОМ, где максимально представим все свои возможности, – пообещал Сергей Черкас.

Людмила Бабушкина, председатель Законодательного Собрания Свердловской области: «Развитый агропромышленный комплекс, высокая степень обеспеченности качественной отечественной продукцией – залог стабильности, безопасности нашей страны и ее жителей. Агропромышленный комплекс нашего региона в последние годы развивается очень быстрыми темпами. Рост производства сельхозпродукции в 2022 году выше, чем в 2021 году почти на 9%. Производство молока увеличилось на 5%, овощей – на 4,6%. Принят региональный закон «Об обеспечении продовольственной безопасности», который содержит принципиальное требование, в соответствии с которым размер средств областного бюджета, выделяемых на предоставление господдержки сельхозтоваропроизводителям на очередной финансовый год, не может быть уменьшен по сравнению с размером средств, выделенных на эти цели в текущем финансовом году. Сегодня, в период санкционного давления, очень важно, чтобы быстрыми темпами развивалось наше производство сельхозтехники, запчастей к ней, оборудования для АПК. Широкий спектр продукции, представленной на выставке «Урал-АГРО-2023», говорит о том, что мы можем уверенно смотреть в будущее».

Ряд предприятий представили свои новейшие разработки – материалы для растениеводства и животноводства, в том числе импортозамещающие.

Компания «Биокрафт» из поселка Исток занимается производством биоудобрений, биопрепаратов, разработкой и внедрением биотехнологических решений по переработке органических отходов, повышающих плодородие почв.

– Основа нашей работы – это продолжение разработки еще советской методики производства биогумуса. Мы пошли дальше, усовершенствовали процесс, сделали его более технологичным, и сейчас производим жидкие биопрепараты выращивания всех видов культур с учетом особенностей каждого региона, – рассказывает представитель компании Анастасия Романова.

Уже заключены контракты с крупными российскими дистрибьютерами «АгроЛига», что позволило значительно расширить географию поставок. Более того, разработками уральцев заинтересовались в ОАЭ.

«Агропоставка» из Нижнего Новгорода специализируется на оборудовании для производства комбикормов. По словам представителя компании Евгения Прозорова, в каждом районе Свердловской области уже работают дробилки или мини-комплексы для приготовления комбикорма от производителя с берегов Волги. Потребителей привлекает оптимальное сочетание цены и качества, а также стабильное наличие запчастей и расходных материалов.

Как рассказали «Областной газете» на стенде екатеринбургской компании «Авента», еще несколько лет назад они были дистрибьютором крупного голландского производителя вентиляционных систем для овощехранилищ. С 2019 года решили развивать собственное производство и весьма в этом преуспели. Поставки идут «от Краснодара до Красноярска». Разработанный свердловчанами контроллер позволяет следить за температурой и влажностью в овощехранилище. По словам директора «Авенты» Константина Перцова, в России аналогов такому оборудованию нет.

Важно Из бюджета Свердловской области сельхозпредприятиям ежегодно оказывается господдержка на приобретение сельхозтехники и оборудования. В 2023 году на эти цели предусмотрено более 500 миллионов рублей. Впервые в этом году субсидии будут предоставлены на приобретение сортировок и машин для первичной обработки картофеля и овощей, а также на оборудование для изготовления комбикорма. Всего же на поддержку аграриев Среднего Урала в этом году планируется направить около пяти миллиардов рублей.