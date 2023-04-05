Участники годового собрания Свердловского Союза промышленников и предпринимателей отправились в Нижний Тагил на "Ласточке"

В Нижнем Тагиле пройдет годовое собрание СОСПП. Фото: Полина Зиновьева

Сегодня утром представители власти и бизнеса отправились на скоростном электропоезде "Ласточка" в Нижний Тагил, где пройдет годовое общее собрание Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП).

Участие в нем примут полпред Президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, президент СОСПП Дмитрий Пумпянский, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, а также представители предпринимательского сообщества.

Участники собрания прошли регистрацию в зале официальных делегаций екатеринбургского железнодорожного вокзала, после чего отправились в путь.

В Нижнем Тагиле представители власти и бизнеса подведут итоги работы 2022 года и обсудят планы действий на будущее. В числе наиболее актуальных проблем, которые предстоит решить, — импортозамещение, цифровизация экономики, обеспечение предприятий промышленности квалифицированными кадрами. Эти вопросы бизнес намерен решать в тесном взаимодействии с властями региона.