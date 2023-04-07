«БАЙКАЛ». Вылет по расписанию

Все детали двигателя для «Байкала» – российского производства. Фото: Полина Зиновьева

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) продолжает подготовку к выпуску легкого многоцелевого самолета «Байкал» в серийном режиме. Завершается работа по комплектованию первого опытного образца двигателя для новой крылатой машины, параллельно с этим идет расширение производственных мощностей предприятия. К 2025 году под нужды нового проекта УЗГА планирует создание еще 4 000 рабочих мест.

Конкурс Минпромторга РФ на разработку «Байкалов» УЗГА выиграл в 2019 году. Новый легкий многоцелевой самолет (ЛМС-901) призван заменить Ан-2. Легендарный «кукурузник» был разработан в СССР еще в 1940-е и уже давно не отвечает современным требованиям к авиатехнике.

Первый, 25-минутный, пробный полет ЛМС-901 состоялся 30 января 2022 года. Тогда на самолете был установлен чешский двигатель General Electric H80–100. Сейчас на УЗГА создается новый двигатель ВК-800 СМ, где все детали – российского производства.

На данном этапе идет сборка «установок» – элементов двигателя, которые нужны для автономных испытаний. Они будут направлены на тесты в отраслевые институты, в том числе в Центральный институт авиационного моторостроения (ЦИАМ) в Москве.

Справка ОАО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА) основан в 1939 году. Крупнейшее авиастроительное и авиаремонтное предприятие Свердловской области, один из лидеров отрасли в России. В структуре завода – ведущие конструкторские бюро по разработке летательных аппаратов и авиадвигателей, производственные площадки по выпуску и испытанию воздушных судов, ремонту авиационной техники и сервисному обслуживанию. Завод представлен тремя дивизионами – «Самолеты», «Двигатели» и «Инженерный центр» – в шести городах: Екатеринбург, Арамиль, Москва, Санкт-Петербург, Казань и Таганрог.

«При разработке в двигатель внесли принципиальные новации. Например, часть деталей напечатана на 3D-принтере. Это когда-то казалось фантастикой – а сегодня их можно посмотреть живьем и пощупать», – рассказал технический директор дивизиона «Двигатели» УЗГА Леонид Худорожков.

Первые «установки» испытание уже прошли. Тестирование идет по разным параметрам. В частности, элементы, изготовленные при помощи 3D-печати, проходили проверку на прочность на высоте 7 километров.

Базовые тестирования всех установок проходят на стенде, специально построенном на территории УЗГА в Кольцово. Затем, на специализированные испытания, они направляются в институты. Первые испытания уже полностью собранного двигателя ВК-800 СМ пройдут тоже здесь. Комплектование всего механизма подходит к концу. В четвертом квартале 2023 года планируется завершить подготовку к первому вылету двигателя в составе летающей лаборатории.

«Тестирование в полете будет проходить на базе самолетов ЯК-40, которые оптимально подходят для проверки двигателя во всем диапазоне скоростей. Первый полет намечен на третий квартал 2024 года. Всего запланировано 20 тестовых вылетов», – рассказал генеральный конструктор дивизиона «Двигатели» Сергей Вакушин.

Генеральный конструктор дивизиона «Двигатели» Сергей Вакушин: «Первый полет в составе опытного образца ЛМС-901 «Байкал» запланирован на третий квартал 2024 года». Фото: Полина Зиновьева

Технический директор дивизиона «Двигатели» УЗГА Леонид Худорожков: «Есть детали, которые напечатаны на 3D-принтере. Это когда-то казалось фантастикой». Фото: Полина Зиновьева

Серийное производство «Байкалов» намечено на 2025 год: 25 самолетов и 30 (с запасом) двигателей к ним. По предварительным оценкам, стоимость одного самолета составит 120 млн рублей. Недостатка в покупателях нет. Поставки уже сейчас распланированы до 2030 года. Использовать самолеты будут для регулярных полетов в удаленные и труднодоступные населенные пункты региона и в санитарной авиации.

Выпуск нового самолета требует расширения производственных мощностей. На УЗГА в 2023 году начались работы по созданию бокса с двумя гидротормозными испытательными стендами. Сформирован опытно-производственный цех, завершается его комплектация станками и оснасткой. В планах открытие своего учебного цеха и строительство литейного цеха. Все это требует рабочих рук.

Сегодня на предприятии работают более 2000 опытных специалистов, открыто 700 вакансий. Средняя заработная плата составляет 92 тысячи рублей.

До конца года намечено создать еще 500 новых рабочих мест, а до 2025 года – принять на работу 4000 человек по таким специальностям, как технологи, конструкторы, слесари, монтажники, испытатели, контролеры, станочники и другим. Завод сам обеспечивает обучение и переучивание специалистов. Новым сотрудникам предлагается компенсационная программа, включающая компенсацию части расходов на аренду жилья, предоставление места в детском саду и другие бонусы социального характера.

Мнения Сергей Пересторонин, министр промышленности и науки Свердловской области: – При поддержке губернатора Евгения Куйвашева на Среднем Урале сформирована техническая и производственная база для развития отечественного самолетостроения. Эта новая для нашего промышленного комплекса сфера сейчас активно развивается и направлена на решение государственной задачи по формированию малой и региональной авиации и регионального грузопассажирского потока. Очень скоро наши «Байкалы» будут летать по всей России, выполняя важные задачи в интересах МЧС, Центра медицины катастроф, а также для развития туризма. Дмитрий Антонов, директор Департамента по труду и занятости Свердловской области: – Это крайне важно для региона. Новые рабочие места – это новые цепочки, новые карьерные траектории, что позволит сбалансировать рынок труда в области. В этом направлении мы работаем вместе с нашими уральскими предприятиями.

Базовые тестирования всех «установок» проходят на стенде, специально построенном на территории УЗГА в Кольцово. Фото: Полина Зиновьева

Детали, изготовленные на 3D-принтере, успешно прошли испытания. Фото: Полина Зиновьева