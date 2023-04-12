Трансформер выводит в космос

Инженерам НПО автоматики предстоит разработать универсальную систему управления для многоразовых, одноразовых, пилотируемых и грузовых ракет. Фото: Галина Соловьёва

На Среднем Урале создадут новую систему управления для ракеты-носителя «Амур-СПГ». Специалисты НПО автоматики (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») приступили к работе над проектом трансформируемой системы управления для ракеты-носителя «Амур-СПГ». Универсальный комплекс приборов можно будет устанавливать на многоразовые, одноразовые, пилотируемые и грузовые версии ракеты. А в качестве топлива будет использоваться не привычный для ракет керосин, а более экологичный сжиженный газ.

Инженерам предстоит спроектировать систему управления, которую можно адаптировать как для пилотируемых, так и для грузовых ракет с возвращаемой или невозвращаемой первой ступенью, а также для выведения космических аппаратов на орбиту.

– Система управления должна быть спроектирована таким образом, чтобы была возможность в условиях технического комплекса космодрома снять или добавить оборудование, которое обеспечивает приземление – возврат первой ступени или, наоборот, выведение на орбиту одноразовой ракеты. При этом важно обеспечить весь необходимый объем предстартовых проверок, чтобы эта процедура не требовала изменений программного обеспечения или стартового и технического комплекса. По сути, мы проектируем конструктор, — говорит генеральный директор НПО автоматики Михаил Изюмов.

НПО автоматики производит системы управления для линейки ракет-носителей «Союз-2». Для «Амур-СПГ» инженеры проектируют схожую по функционалу, но отличающуюся по структуре систему, которая будет управлять полетом, а также контролировать работоспособность всех агрегатов ракеты, выдавать необходимые команды по полезной нагрузке, анализировать признаки аварийного полета и при необходимости обеспечивать аварийное выключение двигателей. Отдельным вызовом является обеспечение надежности взлета и посадки многоразовой ступени.

– Многоразовое использование требует решения дополнительных задач. Нам предстоит после приземления обеспечить диагностику агрегатов и элементов системы управления на возвращаемой ступени. Мы должны разработать соответствующие алгоритмы и, главное, обеспечить возможность проведения всех работ непосредственно на космодроме, чтобы после каждого пуска не возить ступень к изготовителю, – поясняет заместитель генерального директора по ракетно-космической тематике НПО автоматики Лев Бельский.

Важным изменением, которое инженеры НПО автоматики учитывают при разработке системы управления, является смена топлива с привычного керосина на более экологичный сжиженный газ, выделяющий больше тепловой энергии, за счет чего увеличится и тяга двигателей. Отметим, что в новой системе управления будут реализованы уникальные технические решения для высоких эксплуатационных характеристик, а все приборы будут изготовлены из отечественной элементной базы.