На участие в конкурсе "Лидеры России" заявки подали 1196 свердловчан

Заявки на конкурс поступают из 89 российских регионов России и 61 государства. Фото: пресс-служба аппарата полпреда в УрФО

4 апреля стартовала регистрация на пятый конкурс "Лидеры России", она продлится до 14 мая. Всего принято уже 40 тысяч заявок на участие. Управленцы Уральского федерального округа отправили около 3 500 анкет, из них 1 196 заявок поступило от свердловчан.

Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, являющийся одним из наставников конкурса, убежден, что "Лидеры России" — это возможность проверить себя, свои силы и знания, а также обрести единомышленников и поработать с наставниками из числа лидеров бизнеса и государственного управления, сообщает пресс-служба аппарата полпреда в УрФО.

"Для любой страны, и для России в том числе, принципиально важно иметь резерв талантливых, перспективных управленцев. Конкурс "Лидеры России" позволяет найти таких перспективных людей и помогает им раскрыть свой потенциал", — отметил уральский полпред.

По данным генерального директора организации "Россия — страна возможностей" Алексея Комиссарова, заявки на конкурс поступают из 89 российских регионов России и 61 государства. Также заявились управленцы из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Более 65% конкурсантов — опытные руководители в возрасте от 36 до 50 лет, еще 20% — участники в возрасте от 31 до 35 лет. 10% заявок — это молодые люди до 30 лет, 5% — участники старше 51 года.

По отраслям заявки распределились следующим образом:

промышленность — 12%,

образование — 8%,

строительство и архитектура — 7%,

информационные технологии, телекоммуникации и связь — 7%,

предпринимательство — 6%,

здравоохранение и медицина — 5%,

торговля — 5%.

Свердловская, Тюменская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ вошли в топ-15 регионов по количеству заявок.

Заявку на участие в пятом сезоне проекта можно подать на сайте.

Конкурс "Лидеры России" — проект президентской платформы "Россия — страна возможностей". Каждый российский субъект предложит участникам социально значимые задачи для обсуждения в региональных командах. В числе главных призов пятого конкурса — грант в размере 1 млн рублей на обучение, возможность встретиться с наставником из числа ведущих российских управленцев, а также карьерные консультации и сопровождение.

Напомним, ранее стартапы молодых ученых Урала вошли в сотню лучших инновационных разработок России.