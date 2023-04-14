Евгений Куйвашев направил муниципалитетам региона более 21 миллиона рублей на передвижные магазины и детские площадки

На средства субсидии местные власти компенсируют до 85% затрат предпринимателей, которые приобретут автомагазин. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил муниципалитетам более 21 миллиона рублей в виде субсидий на покупку передвижных магазинов и благоустройство сельских территорий. Соответствующее постановление он утвердил на заседании областного правительства.

Господдержка муниципалитетам предоставлена по итогам проведения конкурсного отбора, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Ирбитское и Алапаевское муниципальные образования, Красноуфимский округ и Талицкий городской округ получат субсидии на покупку передвижных магазинов. На эти цели из областного бюджета выделено более 10,7 миллиона рублей.

По словам министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анны Кузнецовой, субсидия позволит местным властям компенсировать до 85% затрат предпринимателей, которые приобретут автомагазин и займутся развозной торговлей.

"При этом продавцы должны быть готовы вести торговлю в малонаселенных, отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах по утвержденному муниципалитетом графику не реже одного раза в неделю в течение не менее пяти лет", — уточнила Анна Кузнецова.

Кроме того, еще более 10,4 миллиона рублей получат Артемовский, Березовский, Богдановичский, Нижнетагильский и Талицкий городские округа, о также муниципальное образование Алапаевское на строительство детских спортивных игровых площадок.

Отметим, что благоустройство сел ведется в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". Главным результатом является улучшение качества жизни жителей сельских территорий.

В Свердловской области госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий" реализуется с 2020 года. За это время построено 10 газопроводов общей протяженностью более 95 километров, улучшены жилищные условия 226 семей. В селе Байкалово открыта первая построенная в рамках программы школа. Завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке городского типа Пионерский Ирбитского муниципального образования.

Напомним, ранее Евгений Куйвашев поручил главам муниципалитетов держать под контролем вопрос повышения уровня качества воды в регионе.