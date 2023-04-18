Депутаты Заксобрания одобрили инициативу Евгения Куйвашева о поддержке уральских инвесторов

Срок реализации приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области может быть продлен на два года. Фото: пресс-служба Законодательного собрания Свердловской области

Депутаты Законодательного собрания поддержали инициативу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева по предоставлению дополнительной поддержки инвесторам, которые реализуют приоритетные проекты. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Поправки к закону о господдержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области были приняты 18 апреля. Согласно им, срок реализации инвестпроектов, получивших статус приоритетного до 1 марта 2022 года, может быть продлен не более чем на 2 года. Все остальные параметры и условия выполнения проектов сохраняются. Такое решение позволит участникам выполнить взятые на себя обязательства по инвестициям, запустить проекты и сохранить за собой налоговые преференции.

"Мы все понимаем, что в новых экономических реалиях предприятиям может потребоваться больше времени на реализацию значимых проектов. Такая возможность им будет предоставлена", — подчеркнул Евгений Куйвашев.

По словам председателя Законодательного собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной, Россия находится под беспрецедентным санкционным давлением.

"В 2022 году возникли объективные трудности и риски при реализации приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области, обусловленные задержками либо отказом в поставке импортного оборудования, формированием новых кооперационных и логистических цепочек, в связи с чем есть отставание от планов реализации инвестпроектов по декларациям, которое может составить до двух лет относительно утвержденного плана", — отметила она.

Статус участника приоритетного инвестпроекта позволяет до 2024 года снизить ставку по налогу на прибыль для вновь создаваемых производств до 13,5%, на модернизацию производств — до 16%. С 2024 года он позволит использовать инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций. Предприятия освобождаются от уплаты налога на имущество на объекты, созданные в ходе реализации проекта.

Напомним, ранее Евгений Куйвашев поручил правительству поддержать инвесторов региона.