Депутаты Заксобрания одобрили инициативу Евгения Куйвашева о поддержке уральских инвесторов

Депутаты Законодательного собрания поддержали инициативу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева по предоставлению дополнительной поддержки инвесторам, которые реализуют приоритетные проекты. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.
Поправки к закону о господдержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области были приняты 18 апреля. Согласно им, срок реализации инвестпроектов, получивших статус приоритетного до 1 марта 2022 года, может быть продлен не более чем на 2 года. Все остальные параметры и условия выполнения проектов сохраняются. Такое решение позволит участникам выполнить взятые на себя обязательства по инвестициям, запустить проекты и сохранить за собой налоговые преференции.
"Мы все понимаем, что в новых экономических реалиях предприятиям может потребоваться больше времени на реализацию значимых проектов. Такая возможность им будет предоставлена", — подчеркнул Евгений Куйвашев.
По словам председателя Законодательного собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной, Россия находится под беспрецедентным санкционным давлением.
"В 2022 году возникли объективные трудности и риски при реализации приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области, обусловленные задержками либо отказом в поставке импортного оборудования, формированием новых кооперационных и логистических цепочек, в связи с чем есть отставание от планов реализации инвестпроектов по декларациям, которое может составить до двух лет относительно утвержденного плана", — отметила она.
Статус участника приоритетного инвестпроекта позволяет до 2024 года снизить ставку по налогу на прибыль для вновь создаваемых производств до 13,5%, на модернизацию производств — до 16%. С 2024 года он позволит использовать инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций. Предприятия освобождаются от уплаты налога на имущество на объекты, созданные в ходе реализации проекта.
Напомним, ранее Евгений Куйвашев поручил правительству поддержать инвесторов региона.