В Свердловской области ускорят реализацию новых инвестпроектов за счет соглашения с энергетиками

По словам Евгения Куйвашева, рост предпринимательской и инвестиционной активности — ключевые условия развития экономики Свердловской области. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор "Россети Урал" Александр Пятигор подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам внедрения регионального инвестиционного стандарта. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Документ предполагает усиление взаимодействия между правительством региона и сетевой компанией при реализации новых инвестиционных проектов. Это положительно скажется на сроках воплощения в жизнь планов инвесторов. Соглашение рассчитано на 5 лет.

"Улучшение делового климата, рост предпринимательской инициативы, инвестиционной активности — ключевые условия развития экономики Свердловской области, успешной реализации социальных задач. Все, что мы делаем для этого, в конечном счете создает необходимую базу для роста качества жизни людей в регионе. Решение этой задачи мы ставим во главу угла и в наших взаимоотношениях с бизнес-сообществом", — сказал Евгений Куйвашев.

По словам Александра Пятигора, компания "Россети Урал" заинтересована в реализации данного стандарта для повышения инвестиционной привлекательности Свердловской области. Новые игроки на рынке, как перспективные заявители на технологическое присоединение своих объектов, будут способствовать развитию электросетевой инфраструктуры Среднего Урала.

В рамках соглашения энергетики "Россети Урал" будут выполнять свои обязательства перед инвесторами о технологическом присоединении к электросетям. Вместе с тем они проинформируют власти о строительстве, реконструкции и переустройстве перспективных электросетевых объектов на территории региона. Кроме того, компания будет участвовать в деятельности рабочей группы по оптимизации алгоритмов действий инвестора.

Правительство Свердловской области предоставит энергетикам информацию об актуальном перечне инвестиционных проектов, которые реализуются в регионе.

Свердловская область в 2022 году вошла в число пилотных регионов страны, где был принят и утвержден региональный инвестиционный стандарт. Инструмент помогает установить для инвесторов единые правила и благоприятные условия для работы, в минимальные сроки получать консультационные услуги в рамках "единого окна". Проект разработан на основе независимой оценки бизнес-сообществ и региональных инвесторов. Реализация механизма обратной связи позволяет повысить скорость и качество обработки обращений инвесторов, способствует установлению причин существующих проблем заявителей, возникающих при ведении предпринимательской деятельности.

Напомним, ранее Евгений Куйвашев поручил правительству поддержать инвесторов региона.