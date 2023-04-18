Готовим кадры впрок

Церемония четырехстороннего подписания соглашений о сотрудничестве прошла в Центре опережающей профессиональной подготовки. Фото: Павел Ворожцов

Вчера в Екатеринбурге ряд промышленных предприятий Свердловской области подписали соглашения с профильными учебными заведениями о подготовке квалифицированных специалистов. Мероприятие прошло на базе Центра опережающей профессиональной подготовки, специализирующегося на обучении свердловчан востребованным профессиям. Подписание соглашений выгодно как предприятиям, так и учебным заведениям.

Главная цель подписанных соглашений – подготовка кадров для предприятий Среднего Урала. Как отметил министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, благодаря работе, проводимой по поручению главы региона, большая часть оборонных предприятий уже включились в процесс подготовки кадров совместно с учреждениями среднего профессионального образования и при участии органов исполнительной власти региона.

«Консолидация усилий бизнеса и органов власти в формировании кадрового потенциала позволит обеспечить практико-ориентированную подготовку специалистов по наиболее востребованным профессиям и специальностям с необходимым качеством», – сказал Сергей Пересторонин.

Подписание соглашений выгодно и предприятиям, и учебным заведениям. По соглашению техникумы обязуются готовить квалифицированные кадры по конкретным востребованным профессиям, а заводы обязуются принимать участие в развитии и модернизации материальной базы техникумов, организовывать на своих площадках учебную и производственную практики, и что самое важное, обеспечить трудоустройство выпускников.

Также предполагается, что, представители предприятий войдут в состав коллегиальных органов управления техникумов – в попечительский, управляющий, и наблюдательный советы.

Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Бикуганов отметил возросшую в последние годы востребованность обучения в средних профессиональных образовательных учреждениях среди выпускников школ. Больше 60 процентов выпускников 9-х классов и 15 процентов одиннадцатиклассников сегодня идут в систему среднего профессионального образования.

«Конкурс на некоторые специальности достигает семь человек на место. Здесь они получают знания и практическую подготовку на базе созданных двухсот мастерских, в учебных заведениях работают более полутора тысяч действующих сотрудников промышленных предприятий: мастера, инженеры, технологи. Все это позволяет мобильно и качественно готовить кадры для роста нашей экономики», – сказал Юрий Биктуганов.

Кстати, площадка Центра опережающей профессиональной подготовки выбрана неслучайно. С 2019 года здесь прошли профессиональную ориентацию, повышение квалификации, подготовку и переподготовку к наиболее востребованным в современном мире профессиям десятки свердловчан.

В целом же в регионе для решения вопросов профподготовки реализуется ряд долгосрочных программ и проектов, среди которых «Уральская инженерная школа», федеральная инициатива «Билет в будущее», а также проект «Профессионалитет».

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев инициировал ряд предложений по принятию на федеральном уровне мер поддержки промышленности в части закреплению специалистов на предприятиях. Например, о возможности предоставления отсрочки от регулярного – весеннего и осеннего – призыва выпускникам учреждений среднего профессионального и высшего образования, трудоустроенных на оборонные заводы.

Мнение 5 апреля на годовом общем собрании Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей губернатор Евгений Куйвашев оценил потребность специалистов для промышленности в 15 тысяч человек. «Главный ориентир нашей работы на среднесрочный период – обеспечить динамичный и качественный рост экономики, повышение уровня доходов граждан. Решение кадровых вопросов – основа эффективной производственной деятельности. У нас сегодня сложилась ситуация, когда количество вакансий на предприятиях превышает количество безработных. Мы последовательно выстраиваем системную работу по обеспечению нашего промышленного комплекса необходимыми кадрами, в том числе в условиях повышенного спроса по отдельным специальностям», – сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Соглашение заключили Каменск-Уральский литейный завод и «Каменск-Уральский радиотехнический техникум»; Уральский завод электрических соединителей «Исеть» и Каменск-Уральский радиотехнический техникум; Химический завод «Планта» (г. Нижний Тагил) и Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса; «ОДК-Сервис» филиал «Арамиль» и Екатеринбургский техникум отраслевых технологий и сервиса.

Справка Центр опережающей профессиональной подготовки – структурное подразделение «Уральского колледжа строительства, архитектуры и предпринимательства» (Екатеринбург, Малышева, 117). Опережающая профессиональная подготовка – ряд образовательных программ подготовки и переподготовки кадров по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и компетенциям, спрос на которые актуален в данный момент в региональной экономике.