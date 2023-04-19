К свердловскому проекту "Сухой порт" подключился крупный логистический оператор России

Резиденты ОЭЗ "Титановая долина" получат надежного логистического партнера. Фото: Павел Ворожцов

Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор "ОЭЗ "Титановая долина" Андрей Антипов и вице-президент по линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов. Документ предусматривает контейнерное и логистическое обеспечение особой экономической зоны (ОЭЗ), сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Создаваемая контейнерная площадка ОЭЗ и одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России станут составной частью проекта "Сухой порт", создание которого инициировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Наличие соглашения позволит предприятиям, расположенным на территории особой экономической зоны, воспользоваться услугами надежного логистического партнера. А также диверсифицировать свою работу с транспортными операторами", — рассказал Андрей Антипов.

Стороны договорились обмениваться информацией о плановых объемах перевозок продукции резидентами "Титановой долины", прорабатывать оптимальные логистические решения по перевозке грузов на территории России и для экспорта.

Транспортная группа FESCO является одной из крупнейших транспортно-логистических компаний России. Выполняет контейнерные перевозки через Дальний Восток, задействуя внешнеторговые морские линии со странами Азии.

Напомним, "Сухой порт" является масштабным проектом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Он направлен на преобразование Екатеринбурга в крупнейший логистический хаб страны, который должен стать для России "воротами" на Восток. "Сухой порт" позволит расширить международную торговлю, повысить эффективность перевозок, логистических услуг, снизить их стоимость.

Ранее сообщалось, что в концепции "Сухого порта" будут учтены пожелания бизнес-сообщества.

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