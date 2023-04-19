В Свердловской области зарегистрировано более 200 тысяч самозанятых

Каждый месяц в Свердловской области регистрируются 3–5 тысяч самозанятых. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Количество самозанятых свердловчан превысило 200 тысяч человек. Об этом рассказал министр инвестиций и развития региона Вадим Третьяков во время знакомства с одним из инструментов поддержки малого бизнеса — бутиком "Имена" в ТРЦ VEER Mall. Здесь начинающие дизайнеры в течение полугода представляют свои коллекции одежды и аксессуаров без оплаты аренды.

Проект реализован в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Этот проект — великолепный инструментарий для популяризации предпринимательской деятельности. Чем больше людей будет вовлечено в это сообщество, тем устойчивее будет наша экономика. Предприниматели — очень смелые люди: вкладывают свои деньги, рискуют, развиваются. Мы со стороны правительства Свердловской области оказываем всестороннюю поддержку таким людям. В последнее время значительно снижены административные барьеры, действует специальный налоговый режим", — отметил Вадим Третьяков.

По его словам, каждый месяц в регионе регистрируются 3–5 тысяч самозанятых. Планируется и дальше разрабатывать новые схемы для поддержки предпринимательства.

Отметим, что в бутике "Имена" представлена продукция 15 производителей одежды, аксессуаров, украшений и нижнего белья из Екатеринбурга и Свердловской области.

"Для размещения в бутике "Имена" в 2023 году мы получили больше 100 заявок. Было очень тяжело выбирать. Мы видим, что надо и дальше развивать, и масштабировать этот проект. Что касается результатов первого квартала, за три месяца 2023 года общая выручка резидентов уже превысила итоги 2022 года — более 1,1 миллиона рублей", — рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев.

Он также добавил, что участники проекта показали настоящие предпринимательские способности, проявили инициативу и при поддержке СОФПП провели два модных показа в пространстве торгово-развлекательного центра (ТРЦ).

В период с июля до декабря 2023 года 25 новых предпринимателей займут свои места в бутике "Имена". К моменту их заезда в ТРЦ запланировано масштабирование проекта и открытие дополнительных площадей.

По словам коммерческого директора ТРЦ VEER Mall (Екатеринбург) Павла Изотова, совместно с фондом в ТРЦ были проведены четыре ярмарки для самозанятых с участием порядка 150 предпринимателей. Также при участии СОФПП организован коворкинг, где прошли презентации и различные просветительские мероприятия.

Магазин "Имена" был открыт в 2022 году в рамках совместного проекта СОФПП, Екатеринбурга и ТРЦ VEER Mall. Его цель — поддержать самозанятых производителей и начинающих предпринимателей, содействовать становлению новых брендов. Первыми резидентами стали 11 компаний. Их общая выручка за июль–декабрь 2022 года составила 1,37 миллиона рублей. Проект признан Минэкономразвития РФ лучшей практикой имущественной поддержки самозанятых граждан в России. Опытом Свердловской области уже заинтересовались другие регионы, аналогичный проект планирует реализовать Липецкая область.

Напомним, для самозанятых свердловчан проведут онлайн-форум по развитию бизнеса.

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