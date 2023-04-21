Щит и меч страны

Уже легендарная гаубица Уралтрансмаша «Мста-С». Фото: Уралтрансмаш.

Вчера в Екатеринбурге состоялось общее годовое собрание Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области. В работе собрания приняли участие Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир ЯКУШЕВ, губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ, представители Минобороны, ФСБ, ГК «Ростех», руководители ведущих промышленных предприятий. На собрании обсуждались итоги работы в 2022 году и направления деятельности на 2023 год в контексте экономической ситуации в стране и в мире.

Обращаясь к участникам годового собрания, Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев заявил, что уральские предприятия в максимально короткие сроки перестроили производство, оптимизировали графики работы, отладили новые технологические цепочки, оставив при этом высоким качество выпускаемой продукции.

– Внешние угрозы и вызовы потребовали мобилизации всего оборонно-промышленного комплекса нашей страны. И предприятия Свердловской области достойно встретили текущие вызовы, – подчеркнул Владимир Якушев.

Он сделал акцент на том, что исполнение обязательств по выпуску специальной продукции стало возможным благодаря профессионализму сотрудников предприятий.

– Победа добывается не только на поле боя, она закладывается на ваших предприятиях. Прошу вас, уважаемые руководители, передать слова благодарности за работу вашим трудовым коллективам, – резюмировал полпред.

Также Владимир Якушев вручил благодарности полпреда и ведомственные награды Минпромторга России руководителям и сотрудникам свердловских организаций, которые внесли значительный вклад в развитие оборонной промышленности России.

Напомним, в Свердловской области работает ряд предприятий оборонного комплекса. Среди них единственный в России производитель танков – Уралвагонзавод, а также Уралтрансмаш, НПО автоматики имени академика Н. А. Семихатова, машиностроительный завод имени М. И. Калинина. Власти Свердловской области принимают участие в укреплении кадрового состава предприятий оборонки. Как сообщал ТАСС cо ссылкой на министра промышленности и науки региона Сергея Пересторонина, работой по подготовке кадров, в частности, занимаются областной департамент по труду и занятости населения и сами предприятия через некоторые направления, в том числе программу «Профессионалитет». «Только по ускоренной программе, за счет программы «Профессионалитет», у нас их четыре – три металлургические, одна машиностроительная – порядка 1,6 тысячи человек уже переобучились и перешли на предприятия оборонного комплекса по заявкам непосредственно предприятий», – отмечал министр.

Ранее «Областная газета» писала, что из бюджета региона на реализацию в 2023 году мероприятия «Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий ОПК, расположенных на территории Свердловской области» выделены четыре млн рублей. Ожидается, что переобучение работники пройдут по техническим специальностям. Речь идет об электрослесарных, электроремонтных, механосборочных, сварочных направлениях.

Президент России Владимир ПУТИН в Послании Федеральному Собранию о роли предприятий ОПК: «Будем активно внедрять самые передовые технологии, которые обеспечат повышение именно качественного потенциала армии и флота. Такие разработки, образцы вооружения и техники у нас есть по каждому направлению. Многие из них по своим характеристикам существенно превосходят зарубежные аналоги. Задача сейчас перед нами – развернуть их массовое, серийное производство. И такая работа идет, ведется, ее темпы увеличиваются постоянно, причем на собственной, хочу это подчеркнуть, на нашей собственной, российской научной и промышленной базе, за счет активного подключения к выполнению государственного оборонного заказа малого и среднего высокотехнологичного бизнеса. Обязательно будем укреплять гарантии для трудовых коллективов. Это касается и зарплат, и социального обеспечения. Предлагаю запустить специальную программу льготного арендного жилья для работников предприятий ОПК. Ставка аренды для них будет существенно ниже рыночной, так как значительную часть платы за жилье возьмет на себя государство».

Опубликовано в №87 от 22.04.2023