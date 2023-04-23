Делегация Свердловской области во главе с губернатором Евгением Куйвашевым работает в Узбекистане

Делегация Свердловской области примет участие в деловых и культурных мероприятиях в Ташкенте и Фергане. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Свердловская делегация во главе с губернатором Евгением Куйвашевым начала работу в Республике Узбекистан. В рамках визита запланированы деловые и культурные мероприятия в Ташкенте и Фергане, сообщает департамент информационной политики региона.

Свердловская область и Узбекистан являются надежными партнерами. Предприятия Урала и Узбекистана реализуют совместные проекты. Сейчас стороны выходят на поиск новых форматов взаимодействия. Для этого в Фергане и Ташкенте в дни официального визита свердловской делегации будут работать руководители органов власти, представители предприятий и организаций из различных сфер — от производства промышленного оборудования до сельского хозяйства и цифровизации здравоохранения.

В Фергане губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и участники уральской делегации готовятся провести переговоры с хокимиятом Ферганской области и с руководством промышленных предприятий. В Ташкенте уральцы участвуют в международной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия", где промышленный потенциал Среднего Урала представят более 50 свердловских предприятий.

Сегодня представители уральской делегации в Фергане возложили цветы к памятнику "Скорбящая мать", который посвящен павшим в годы Великой Отечественной войны героям. Мемориал установлен на площади Памяти и Скорби. В церемонии приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, хоким Ферганской области Хайрулло Базаров.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Также главы регионов совместно высадили деревья в новом строящемся микрорайоне города "Экосити Фергана", который займет площадь в 300 гектаров, из них 70 отведено под парк.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Напомним, в этом году в Екатеринбурге одновременно с ИННОПРОМ пройдет Российско-Китайское ЭКСПО.