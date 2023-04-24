Восточные перспективы

В ходе визита в Фергану губернатору Евгению Куйвашеву были представлены возможности ведущих предприятий этого региона Узбекистана. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Свердловская делегация во главе с губернатором Евгением КУЙВАШЕВЫМ работает в Республике Узбекистан. В ее состав входят представили предприятий Среднего Урала. Сегодня в Ташкенте глава региона принимает участие в международной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия 2023». А накануне в Фергане он подписал соглашение о сотрудничестве с хокимом Ферганской области.

Визит официальной делегации Свердловской области в Узбекистан начался в минувшее воскресенье с Ферганы. Здесь Евгений Куйвашев в сопровождении хокима (губернатора) Ферганской области Хайрулло Бозарова возложил цветы к памятнику Скорбящей матери – мемориалу героям, павшим в годы Великой Отечественной войны, установленному на площади Памяти и скорби.

Губернатор Евгений Куйвашев и хоким Хайрулло Бозаров подписали Соглашение о сотрудничестве между Свердловской и Ферганской областями. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Также руководители регионов посетили территорию нового микрорайона Экосити. Этот строящийся микрорайон по плану займет площадь в 300 гектаров, причем на 70 из них раскинется парк. Губернатор Свердловской области и хоким Ферганской области вместе высадили деревья на территории нового микрорайона Экосити Фергана.

В течение двух дней Хайрулло Бозаров представил Евгению Куйвашеву промышленный потенциал своего региона. Производственные площадки, презентованные главе Свердловской области, потенциально могут стать партнерами Среднего Урала.

«ИННОПРОМ. Центральная Азия 2023» Международная выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия» открылась в Ташкенте 24 апреля. Участие в ней принимают более 300 компаний из России, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана. Участниками экспозиции «Made in Russia» станут более 50 отечественных предприятий из сферы IT, цифровых технологий, образования, машиностроения, медицины, металлургии, нефтегазовой отрасли, логистики, строительства, химической промышленности и энергетики. В каталоге «ИННОПРОМ. Центральная Азия 2023» Свердловскую область представляют около 30 предприятий, в том числе: электротехническая компания «PitON Electric», производитель интерактивного оборудования «Айдеск» (Екатеринбург), завод битумных гидроизоляционных материалов «Bitumex», поставщик систем автоматизированного проектирования «ПЛМ Урал», производитель комплексных решений в энергетике «Группа СВЭЛ», завод электромедицинской аппаратуры «ЭМА», АО «Институт реакторных материалов» (филиал Росатома), завод химического машиностроения «Уралхиммаш». Выставка продлится до 26 апреля.

Несколько уральских и узбекских предприятий сегодня уже успешно реализуют совместные проекты по ряду направлений. А современная внешнеэкономическая ситуация не только побуждает искать новые форматы взаимодействия, но и открывает более широкие перспективы для сотрудничества в самых различных сферах: от производства промышленного оборудования до сельского хозяйства и цифровизации здравоохранения.

Одна из перспективных для межрегионального сотрудничества площадок – завод «Кварц». Это крупнейшее в Узбекистане и в целом в Центральной Азии предприятие по выпуску листового полированного, цветного, закаленного стекла и стекол для автомобильной промышленности. Интерес Свердловской области к продукции «Кварца» обусловлен, в частности, высокими темпами строительства, которые демонстрирует наш регион.

Также губернатору и членам свердловской делегации презентовали возможности предприятия по производству керамогранитных плит Art Soft Ceramic, а также крупнейшей в стране текстильной компании Global Textile Infinity.

Производственные площадки, презентованные нашему губернатору, потенциально могут стать партнерами Среднего Урала. Фото: департамент информполитики Свердловской области

По итогам этого рабочего визита в Узбекистан на Среднем Урале может быть открыт «Ферганский дом», где будет представлена продукция предприятий именно этого региона среднеазиатской республики. Такую идею обсудили Евгений Куйвашев и Хайрулло Бозаров, и она уже взята в проработку соответствующими ведомствами с обеих сторон.

Кроме промышленных предприятий хоким Ферганской области презентовал свердловскому губернатору и возможности одной из самых передовых в Узбекистане образовательных площадок – Президентской школы в Фергане.

Здесь обучают детей, начиная с пятого класса. Это современное учебное заведение работает по типу интерната: в течение недели дети живут здесь, отправляясь домой лишь на выходные. Учатся здесь 170 мальчиков и девочек. Ряд дисциплин в Президентской школе преподают на английском языке – для этого здесь работают девять иностранных педагогов. Всего в Республике Узбекистан построено 14 Президентских школ.

Евгений Куйвашев, в свою очередь, рассказал узбекским коллегам о строительстве в Екатеринбурге Губернаторского лицея. Это современный образовательный центр, в котором будут применены самые передовые и нестандартные подходы к созданию пространства для учебы. В состав Губернаторского лицея войдут учебный и спортивный блоки, детский технопарк «Кванториум», общественный центр, стадион. Отдельное внимание по поручению губернатора уже сейчас, на этапе строительства, уделяется поиску педагогов, которые будут работать в новом современном лицее.

24 апреля в завершение визита в Фергану прошло подписание соглашения между Свердловской и Ферганской областями губернатором Евгением Куйвашевым и хокимом Хайрулло Бозаровым. Документ предполагает всестороннее сотрудничество в сфере промышленности и торговли, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, культуры, туризма, инвестиционной и инновационной деятельности.

«Мы давно знакомы с хокимом – с того времени, когда он возглавлял другой регион Узбекистана, Наманганскую область. Нам удалось тогда выстроить четкие конструктивные взаимоотношения, прежде всего между нашими предприятиями. Сегодня мы закрепляем договоренности о сотрудничестве с Ферганской областью. Мы подробно за время пребывания здесь свердловской делегации обсудили векторы нашего взаимодействия. Это и сотрудничество в сфере промышленности и сельского хозяйства, ведь мы крайне заинтересованы в том, чтобы на прилавках наших магазинов были продукты из Ферганской области. Кроме того, это сотрудничество в сфере культуры и образования. Мы об этом договорились и будем реализовывать», – сказал Евгений Куйвашев.

Международное сотрудничество 27 мая 2023 года десять свердловских компаний отправятся с бизнес-миссией в Иран. Деловая поездка направлена на продвижение продукции и услуг предприятий Среднего Урала в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Оператор визита – Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области. «Предстоящая бизнес-миссия будет способствовать развитию сотрудничества и поможет нашим компаниям заключить экспортные контракты. Во время визита представители компаний посетят местные предприятия, для них подберут потенциальных иностранных партнеров, с которыми пройдут переговоры», – рассказал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков. В состав делегации вошли предприятия: ООО «Специальные технологии», АО «Институт реакторных материалов», АО «Красногвардейский машиностроительный завод», АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов», ООО «Пумори-Энергия», ООО «Лаборатория Будущего», ООО «Вектор – медицинские системы», ООО «УралАктив», ООО «Композиционные материалы», АО «Машиностроительный холдинг».

Заключение соглашения стало продолжением последовательной совместной работы и сотрудничества Свердловской и Ферганской областей, которое длится с 2021 года.

«Я очень рад, что дело, которое мы начали в Намангане, продолжается в Фергане. Мы подписали соглашение, которое расширит двусторонние отношения во многих сферах: в экономике, торговле, образовании. Также мы договорились о развитии наших отношений в культурной и туристической сферах», – сказал Хайрулло Бозаров.

Вторым городом в программе рабочей поездки свердловской делегации значится столица Узбекистана – Ташкент. Здесь представители нашего региона принимают участие в работе третьей международной выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия»: промышленный потенциал Среднего Урала представят около 30 уральских предприятий.

Подробнее о визите делегации Свердловской области в Ташкент – в следующем номере «ОГ».