Ташкент – город важный

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Делегация Свердловской области во главе с Евгением КУЙВАШЕВЫМ продолжает работать в Узбекистане. Промышленный потенциал региона на выставке ИННОПРОМ в Ташкенте представляют более 50 предприятий. На полях выставки свердловские и узбекские компании заключают новые контракты и соглашения о сотрудничестве.

«ИННОПРОМ. Центральная Азия-2023» проходит в столице Узбекистана с 24 по 26 апреля. Участие в выставке принимают более 300 компаний из России, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана. Более 50 предприятий – из Свердловской области, они демонстрируют разработки и достижения в сферах металлургии, IT, энергетики, машиностроения, фармацевтики и многих других. 13 из них представлены на коллективном стенде региона, остальные – в коллективной экспозиции «Российского экспортного центра».

Приветственное слово «Центральная Азия обладает богатейшими природными ресурсами и колоссальным человеческим потенциалом. Региональные процессы экономической кооперации демонстрируют весьма высокую динамику. В этом плане показательны темпы развития взаимодействия между странами–организаторами выставки – Россией и Узбекистаном: по итогам прошлого года двусторонний товарооборот вырос более чем на четверть. Выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия» проводится в гостеприимном Ташкенте с участием представителей деловых кругов, государственных структур и экспертных сообществ многих стран. Основные экспозиции посвящены инновационным наработкам в таких отраслях, как машиностроение, металлургия, энергетика и информационные технологии. Уверен, что в ходе работы выставки вам удастся обменяться накопленным опытом, обсудить актуальные вопросы торгово-экономического, промышленного и инвестиционного сотрудничества, наметить взаимовыгодные совместные проекты, а также установить новые партнерские связи». Владимир Путин

И представители предприятий, и эксперты высоко оценивают эффект от участия в выставке. По словам губернатора Евгения Куйвашева, результаты работы представителей Свердловской области в Узбекистане должны позитивно отразиться в конечном счете на качестве жизни уральцев.

«Для уральцев – это дополнительные деньги в экономику, новые рабочие места. Это дополнительные возможности для нашего малого и среднего бизнеса, который достаточно широко представлен здесь. И, безусловно, это вопрос продвижения нашей продукции, вопрос импорта тех товаров, которые не производятся в России, это изучение рынков, совместные кооперационные цепочки. Участие Свердловской области в выставке ИННОПРОМ в Ташкенте – это не просто вопрос продвижения нашего региона, это достаточно серьезная экономическая интеграция», – сказал Евгений Куйвашев.

Также вчера Евгений Куйвашев принял участие в главной пленарной сессии ИННОПРОМа – «Международные промышленные проекты в Центральной Азии: конкурентные преимущества на фоне новых вызовов». Сессию возглавили заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Жамшид Ходжаев, заместитель председателя Правительства – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Марат Карабаев, первый заместитель министра промышленности и новых технологий Республики Таджикистан Исоджон Курбонзода.

Евгений Куйвашев (в центре) лично презентовал потенциал нашего региона главе делегации России заместителю председателя Правительства – министру промышленности и торговли Денису Мантурову. Фото: департамент информполитики Свердловской области

На международной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» губернатор Свердловской области презентовал потенциал нашего региона главам официальных делегаций – заместителю премьер-министра Узбекистана Жамшиду Ходжаеву и заместителю председателя Правительства – министру промышленности и торговли России Денису Мантурову.

Одно из предприятий, экспонируемое на стенде Свердловской области, – «Реиннольц» – демонстрирует приборы для опреснения морской воды и переработки промышленных стоков. Компания выросла из небольшого стартапа, а сегодня – это завод-производитель со штатом в 100 человек. Она развивается в том числе благодаря поставкам своего оборудования в Узбекистан.

Еще один пример сотрудничества – предприятие «Синара транспортные машины»: уже пять лет поставляет в эту среднеазиатскую республику укладочные краны, моторные платформы. Всего в Узбекистан уже экспортировано более 120 единиц тягового подвижного состава.

«К Свердловской области здесь внимание максимальное. Мы интересны в широкоформатном плане: это и металлургия, и машиностроение, и химия, и фармакология, и сфера IT. В прошлом году удалось добиться очень высокого уровня переговоров. В первую очередь благодаря тому, что у нас делегацию традиционно возглавляет Евгений Владимирович (Куйвашев)», – отметил президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

Среди предприятий Свердловской области на «ИННОПРОМе. Центральная Азия 2023» одиннадцать – представители малого и среднего бизнеса. По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Вадима Третьякова, и в этом году участники бизнес-миссии региона уже установили деловые контакты. Проведены переговоры с потенциальными партнерами из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Туркмении. Прямо на полях выставки заключаются экспортные контракты.

«ИННОПРОМ. Центральная Азия-2023» в цифрах В мероприятии принимают участие руководители органов власти, бизнеса и ассоциаций из всех стран Центральной Азии 10 000+ посетителей из 24 стран 30+ мероприятий 240 экспонентов и соэкспонентов 50+ подписанных соглашений 12 тыс. кв. м площадей

«Выставка ИННОПРОМ в Узбекистане имеет для нас стратегическое значение, так как позволяет компаниям выйти на рынки всей Центральной Азии. В этом году мы рассчитываем расширить сотрудничество в таких сферах, как производство промышленного оборудования, сельское хозяйство, цифровизация здравоохранения», – сказал Вадим Третьяков.

При содействии Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП), на базе которого создан региональный Центр «Мой бизнес», в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» компании участвуют в бизнес-миссии бесплатно.

«Мы организовали для компаний, которые заинтересованы в развитии торговых отношений с Узбекистаном, серию индивидуальных переговоров с представителями предприятий республики. Видим высокую заинтересованность в сотрудничестве со свердловскими компаниями, переговоры проходят без остановки с самого утра», – рассказала заместитель директора СОФПП Анна Вяткина.

Результаты переговоров уже есть. Директор компании «Энерго-Арсенал» Дмитрий Вострецов рассказал о достигнутых договоренностях о поставках продукции в Узбекистан.

«В Екатеринбурге у нас две производственные площадки. На одной изготавливаем энергосберегающие светильники полного цикла, на второй – граненые опоры освещения, которые стоят вдоль дорог. В Ташкенте очень интересуются нашей продукцией. Сегодня договорились о двух рамочных контрактах по освещению металлургических комбинатов», – сказал Дмитрий Вострецов.

Уральский производитель изделий из промышленных полимеров «Ремтехкомплект» уже поставляет небольшие партии товара в Узбекистан. Компания вошла в состав делегации с целью увеличения числа партнеров. Для предприятия организованы встречи с рядом узбекских компаний, включающие посещение производств. 25 апреля прошли переговоры с представителями предприятия, входящего в топ-5 налогоплательщиков Узбекистана.

Работа международной выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия-2023» завершается сегодня.