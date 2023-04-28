Центробанк оставил ключевую ставку на прежнем уровне

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Фото: Алексей Кунилов

Совет директоров Банка России пятый раз подряд сохраняет ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. Темп прироста цен увеличился с конца 2022 года, но остался умеренным. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

"Инфляционные ожидания населения снизились. При этом они сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий. Экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в февральском прогнозе Банка России. Это отражает как увеличение внутреннего спроса, так и продолжающиеся процессы адаптации российской экономики", — говорится в релизе банка.

Согласно прогнозу Центробанка, годовая инфляция составит 4,5–6,5% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Напомним, в марте Банк России также сохранил ключевую ставку на прежнем уровне.