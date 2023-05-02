Инфраструктурные бюджетные кредиты – контроль за использованием бюджетных средств

А.Ю. Пантелеев , руководитель УФК по Свердловской области , Л.В. Ильиных , начальник контрольно-ревизионного отдела в социальной сфере , сфере межбюджетных отношений и социального страхования УФК по Свердловской области

Фото: пресс-служба Управления Федерального казначейства по Свердловской области

В 2023 году контрольно-ревизионные органы Министерства финансов России отмечают свое 100-летие. Датой их создания считается 23 ноября 1923 года, когда в составе Народного комиссариата финансов СССР было образовано Финансово-контрольное управление.

Инфраструктура – один из ключевых показателей качества жизни человека и фактор устойчивого развития экономики региона. Одним из финансовых инструментов мер государственной поддержки развития инфраструктуры территории являются инфраструктурные бюджетные кредиты, направленные на реализацию инфраструктурных проектов.

Положительным фактором является то, что указанные средства могут быть направлены на широкий спектр объектов инфраструктуры: транспортной, социальной, инженерно-коммунальной и инфраструктуры особой экономической зоны. Инфраструктурные кредиты – это продуктивный инструмент для реализации масштабных проектов, достижения амбициозных целей. Перечнем поручений Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 2 мая 2021 года № Пр-753 предусмотрено обеспечить утверждение порядка проведения отбора проектов, финансируемых за счет инфраструктурных бюджетных кредитов, а также утвердить порядок осуществления Федеральным казначейством государственного финансового контроля за ходом реализации таких проектов.

В Свердловской области в период с 2022 по 2025 год за счет средств инфраструктурных бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета, запланированы строительство и реконструкция шестнадцати объектов, объединенных в восемь проектов, прошедших отбор по заявке губернатора Свердловской области, одобренных правительственной комиссией по региональному развитию в Российской Федерации и утвержденных для нашего субъекта в сумме 16,5 миллиарда рублей.

Строительство и реконструкцию планируется осуществлять в пяти районах города Екатеринбурга, в том числе таких значимых объектов, относящихся к социальной инфраструктуре, как школьный комплекс на 1 200 мест с блоком дополнительного образования в жилом районе «Солнечный», поликлиники для взрослого населения на 1 200 посещений в смену в планировочном районе «Академический», строительство коллектора хозяйственно-бытовой канализации в планировочном районе «ВИЗ Правобережный» инженерной инфраструктуры, а также реконструкция и строительство ряда объектов улично-дорожной сети транспортной инфраструктуры, включая трамвайную линию в планировочном районе «Солнечный». С реализацией инфраструктурных проектов в Свердловской области ожидается получение наибольшего социально-экономического и бюджетного эффекта по вводу жилья, созданию дополнительных рабочих мест, поступлению налоговых и неналоговых доходов в бюджет субъекта и по развитию региона в целом.

100-летие со дня образования КРО Минфина России 23 декабря 2022 года издано распоряжение Правительства РФ № 4131-р о проведении в 2023 году мероприятий по празднованию 100-летия со дня образования контрольно-ревизионных органов Министерства финансов РФ. Во исполнение распоряжения от 13 февраля 2023 года под председательством министра финансов РФ А.Г. Силуанова проведено заседание организационного комитета и принят план мероприятий. Государственный финансовый контроль на всем протяжении своего существования играл ключевую роль в защите интересов бюджетной системы, предотвращая нецелевое, неправомерное и неэффективное использование средств бюджета, являясь важной государственной функцией для обеспечения экономической стабильности и устойчивости государства.

Так, по завершенным в 2022 году объектам реконструкции улично-дорожной сети в планировочном районе «Юг – Центр» достигнутые показатели эффективности использования инфраструктурных бюджетных кредитов превысили ожидаемые.

Наличие существенных рисков в реализации инфраструктурных проектов, а также выполнение требований к заявленным социально-экономическим и бюджетным эффектам продиктовало необходимость усиления государственного финансового контроля за использованием средств инфраструктурных бюджетных кредитов, который был возложен на органы Федерального казначейства.

Контроль за бюджетными кредитами осуществляется для выявления и минимизации следующих рисков: неэффективного, нецелевого, неправомерного использования бюджетных средств; недостижения запланированных показателей; неисполнения, а также ненадлежащего исполнения государственных контрактов, завышения цен, срыва сроков исполнения обязательств; иных рисков при использовании бюджетных кредитов.

Территориальными органами Федерального казначейства начиная с 2022 года в режиме реального времени выполняется контроль и мониторинг прозрачности движения средств инфраструктурных бюджетных кредитов, с целью предупреждения нарушений как до момента использования средств, так и в ходе реализации проектов.

Кроме того, в рамках государственного финансового контроля органами Федерального казначейства осуществляются проверки получателей средств инфраструктурных бюджетных кредитов и объектов реконструкции и строительства для определения результатов полного и эффективного использования бюджетных средств, соблюдение сроков выполнения объемов и видов работ, предусмотренных контрактами, а также достижение установленных показателей бюджетной и социально-экономической эффективности.

Таким образом, под максимальным контролем органов Федерального казначейства находится каждый рубль инфраструктурных бюджетных кредитов. Все меры, осуществляемые финансовым контролем, направлены на достижение основной задачи – успешной реализации инфраструктурных проектов, утвержденных Правительством Российской Федерации.