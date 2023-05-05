Свердловские предприниматели представят регион на промышленной выставке в Казахстане

Свердловская область представит стенд, где пройдет демонстрация высокотехнологичной продукции. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Международная выставка по машиностроению и металлообработке Kazakhstan Machinery Fair 2023 пройдет в Астане с 10 по 12 мая. По данным первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова, Свердловскую область на ней представят 8 предприятий, 3 из них разместятся на стенде Среднего Урала.

Машиностроительная выставка пройдет в рамках III Международной выставки обрабатывающей промышленности Kazakhstan Industry Week. В ней участвуют 16 стран. 200 компаний представят новейшее оборудование и технологии машиностроения, сообщает департамент информационной политики региона.

"Свердловская область будет представлена стендом, где мы продемонстрируем нашу высокотехнологичную продукцию, востребованную в различных отраслях. Всего в составе делегации представители восьми компаний", — рассказал Алексей Шмыков.

По словам министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслава Ярина, пройдут переговоры с представителями органов государственной власти, профильных деловых объединений по вопросам развития двустороннего сотрудничества. Будет презентован промышленный и экспортный потенциал региона, в том числе в рамках работы стенда.

Так, на коллективной экспозиции региона "Гидронт" представит собственные разработки, которые применяют в промышленном и мобильном секторе. Свердловский инструментальный завод — металлорежущий инструмент для нефтегазовой, автомобильной, авиационной, сельскохозяйственной, станкостроительной отраслей. Уральский оптико-механический завод имени Э. С. Яламова – корпусные медицинские детали и продукты собственного гальванического производства. В составе делегации также крупнейшее авиастроительное и авиаремонтное предприятие Свердловской области, краностроительный холдинг в России и другие.

Оператор поездки в Казахстан – Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области, созданное по решению губернатора Евгения Куйвашева при министерстве инвестиций и развития региона.

Сейчас Свердловская область сотрудничает с Казахстаном по многим направлениям. Компании региона участвуют в реализации совместных инвестиционных и кооперационных проектов, развивается сотрудничество по линии малого и среднего бизнеса. Импульс развитию отношений дала Международная промышленная выставка ИННОПРОМ в 2022 году, где Казахстан выступил страной-партнером. Выставку в Екатеринбурге посетили премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов.

Сейчас по товарообороту Казахстан занимает первое место среди стран СНГ и второе – среди всех стран-контрагентов региона.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что уральский выпускник акселератора "Экспортный форсаж" заключил контракт с Казахстаном.

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