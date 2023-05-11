«Губернатором уже приняты необходимые системные решения»

Вадим Третьяков считает, что в регионе созданы максимально понятные и комфортные условия для бизнеса. Фото: Полина Зиновьева

Министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим ТРЕТЬЯКОВ дал эксклюзивное интервью «ОГ». Он подвел итоги участия делегации региона в выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Узбекистане, поделился планами работы министерства, рассказал о том, как развивается особая экономическая зона «Титановая долина».

– Вадим Валерьевич, вы возглавляете министерство инвестиций и развития чуть больше месяца. Что самое значимое произошло в этот период?

– Безусловно, это участие делегации Свердловской области в выставке «ИННОПРОМ» в столице Узбекистана – Ташкенте. Мы работаем с азиатскими странами уже много лет. Первую бизнес-миссию в Узбекистан и Таджикистан наш Центр поддержки экспорта организовал еще в 2016 году. На сегодня предприятия Среднего Урала уже поставляют свою продукцию в Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Китай, Монголию. Что касается конкретно Узбекистана, он сейчас выходит в экономические лидеры Центральной Азии. По экспертным оценкам, товарооборот в 2022 году между нашим регионом и Узбекистаном составил порядка полумиллиарда долларов. Благодаря таким проектам интерес к продукции наших компаний растет.

– Кто представлял Свердловскую область на выставке?

– Традиционно делегацию региона возглавил губернатор Евгений Куйвашев, он презентовал на ИННОПРОМ потенциал Свердловской области главам официальных делегаций – премьер-министру Республики Узбекистан Жамшиду Ходжаеву и заместителю председателя правительства – министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову.

На выставке все дни работал стенд Свердловской области, на котором были представлены 13 компаний. Островная компоновка стенда позволила нам захватить внимание аудитории, так как подойти можно было со всех сторон. В результате только за первый день нас посетили более 4 000 человек.

На стенде были оборудованы рабочие места экспонентов, кабинет для переговоров, место для B2B встреч и лаунж-зона. Переговоры предприятия проводили по расписанию, ни минуты стенд не пустовал.

– Какие компании представляли область на выставке?

– Всего при поддержке министерств инвестиций и развития, международных и внешнеэкономических связей, промышленности и науки, Уральской торгово-промышленная палаты на ИННПОРОМ в Ташкент приехали свыше 50 свердловских компаний. Ставку мы делали на средний и малый бизнес. Именно им нужна поддержка, для того чтобы выйти на международный рынок. И это очень хороший инструмент. Так, с момента проведения этой выставки – в 2019–2023 годах – 48 субъектов МСП при поддержке Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП на базе которого создан региональный Центр «Мой бизнес». – Прим. ред.) заключили экспортные контракты с Узбекистаном на сумму 28,8 млн долларов.

На самом стенде области, как я уже отметил, были 13 компаний, которые прошли специальный отбор и получили право представлять свою продукцию бесплатно. Все они зарегистрированы в Свердловской области, работают в сферах горнорудного, транспортного машиностроения, судостроения или цифрового производства, и одно из ключевых условий – они готовы сотрудничать или расширять сотрудничество с компаниями Центральной Азии.

Эти компании производят горнодобывающее, медицинское и IT оборудование, оборудование для пищевой и нефтегазовой отраслей, электротехническое и взрывозащищенное оборудование для систем сигнализации и видеонаблюдения, товары народного потребления, строительные материалы, трубы ППУ, образовательные услуги и др.

– Что дает компаниям участие в бизнес-миссии от Свердловской области?

– Для каждой компании была организована индивидуальная деловая программа, в том числе встречи с потенциальными клиентами. Это специфика азиатского рынка – чтобы начать сотрудничать с компаниями, необходим именно личный контакт.

В итоге наша делегация провела порядка 300 встреч с представителями министерства энергетики, горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана, ведущих предприятий республики, среди которых Алмыкский горно-металлургический комбинат, Ташкентский металлургический завод, Узбекхиммаш.

– Уже можно говорить о первых результатах?

– Прямо на выставке свердловские производители заключили первые контракты. Приведу в пример екатеринбургскую компанию «Энерго-Арсенал», которая уже 16 лет выпускает промышленные и уличные фонари и опоры освещения. В Ташкенте они подписали контракты на поставки оборудования в местный технопарк и на металлургические заводы на два млн долларов.

IT-компания «Иридиум», специализирующаяся на создании цифровой системы управления для умных домов и заводов, нашла в Узбекистане дилера. Кстати, очень известная в мире компания. Ее системы установлены в здании «Бурдж-Халифа» в Арабских Эмиратах, в Храме царя Соломона в Бразилии, в здании Европарламента в Брюсселе. По итогам выставки открыть свое представительство в Узбекистане планирует электротехническая компания PitON.

Нужно понимать, что главные результаты участия региональных предприятий в выставке мы сможем увидеть в долгосрочной перспективе, так как для многих компаний в рамках ИННОПРОМ состоялись только первые встречи и переговоры, которые со временем приведут к реальным результатам.

– А чем свердловские предприятия интересны партнерам из Центральной Азии?

– Традиционно Свердловская область в лидерах по экспорту металла и машинного оборудования в республику. Но ИННОПРОМ в Ташкенте показал, что пользуется спросом и иная продукция. Фармацевтическое предприятие «Уралбиофарм» заключило соглашения на поставку витаминов и БАДов на 50 млн рублей, лесоперерабатывающее производство «Синергия» будет отправлять в Узбекистан фанеру, институт «УралНИТИ» – ремонтировать трубы «Узбекнефтгаза» – у них уникальный опыт работы в этом направлении. Другими словами, наш регион интересен не только металлургам, мы предлагаем конкурентные товары на многих рынках.

– А что еще может предложить Свердловская область компаниям из Узбекистана, кроме экспорта оборудования и товаров?

– Прежде всего выгодные условия для локализации узбекских производств в России. У нас действуют особая экономическая зона «Титановая долина», четыре территории опережающего социально-экономического развития и десять индустриальных парков. Инвесторы могут получить комплекс мер государственной поддержки: налоговые преференции, финансовые меры поддержки.

Сейчас обсуждается создание торгового дома Узбекистана в Свердловской области – он станет входными воротами на российский рынок для бизнесменов из Азии.

– Вы отметили, что область активно работает с Востоком. Какие еще мероприятия планируются в этом направлении в ближайшее время?

– Прямо сейчас восемь компаний из Свердловской области участвуют в международной выставке по машиностроению и металлообработке Kazakhstan Machinery Fair 2023. Она проходит в Астане с 10 по 12 мая. Это ключевое событие для машиностроительной индустрии Казахстана и Центральной Азии. В этом году в нем примут участие представители 16 стран и 200 компаний.

– В числе преимуществ региона вы назвали особую экономическую зону «Титановая долина». Как развивается этот проект?

– Я дума, это тема для отдельного интервью. Важно понимать, что в регионе построена универсальная площадка, готовая принять резидентов любого масштаба и практически любой сферы деятельности. Важным этапом станет завершение строительства железнодорожной инфраструктуры на площадке в Верхней Салде.

Если говорить о конкретных проектах, то в этом году компания «Аллегро» (совместное предприятие ЕВРАЗ и ООО «Рейл Сервис». – Прим.ред.) начинает производство железнодорожных колес. Губернатор Евгений Куйвашев дал старт строительству нового завода на площадке в Верхней Салде в мае 2021 года. Инвестиции в строительство завода составили около 16 миллиардов рублей.

На площадке «Уктус» завершается строительство производственного корпуса производителя медицинского оборудования компании «МО «Отдел медицинской техники».

Там же, на Уктусе, идут работы по созданию производственной инфраструктуры для якорного резидента Уральского завода гражданской авиации (УЗГА). Уже сданы два из четырех возводимых для их нужд объектов. Это здание инженерно-технических служб и ангар для наземного сервисного обслуживания и испытания авиатехники. Идет строительство универсального производственного корпуса. Его сдача запланирована на второе полугодие 2023 года.

Важно, что новая производственная площадка создается с привлечением средств федерального бюджета. Регион, благодаря усилиям губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, получил миллиард рублей в виде инфраструктурного кредита. В мае 2022 года его одобрил президиум правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под руководством заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина.

И сейчас идет работа над заявкой по расширению особой экономической зоны для реализации новых инвестиционных проектов.

– Вадим Валерьевич, поделитесь вашим видением того, что нужно делать для привлечения инвестиций в регион.

– Губернатором уже приняты необходимые системные решения для создания бизнесу максимально понятных, комфортных и предсказуемых условий. Региональная система мер государственной поддержки инвесторов включает налоговые преференции, финансовые инструменты, механизмы государственно-частного партнерства, сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна». Сегодня наша задача способствовать увеличению темпов инвестиционной активности, в том числе через реализацию Регионального инвестиционного стандарта.