Посол Армении в России Вагаршак Арутюнян поблагодарил губернатора Евгения Куйвашева и за поддержку армянской диаспоры в нашем регионе. Фото: Полина Зиновьева

11 мая губернатор Евгений КУЙВАШЕВ провел переговоры с Чрезвычайным и Полномочным послом Армении в России Вагаршаком АРУТЮНЯНОМ. Обсуждались перспективные направления сотрудничества республики со Средним Уралом – в экономике, туризме и культуре.

Евгений Куйвашев в ходе переговоров отметил: республика Армения для Среднего Урала – важный торгово-экономический партнер.

«Мы всегда готовы к реализации совместных проектов и заинтересованы в дальнейшем укреплении дружественных связей. Хорошей традицией стало участие армянской делегации в международной промышленной выставке ИННОПРОМ. В этом году мы также рассчитываем на ваше активное участие в выставке. Еще одно направление для интеграции – сфера образования и подготовка высококвалифицированных кадров. Мы поставили перед собой цель – сделать Екатеринбург студенческой столицей нашей страны. У нас, безусловно, есть на что обратить внимание, мы готовы представить все возможные варианты», – сказал губернатор.

Глава региона подчеркнул: в Свердловской области будут рады видеть студенческую спортивную делегацию Армении на Международном фестивале университетского спорта, который пройдет в Екатеринбурге в августе.

В ходе встречи речь шла о взаимодействии в промышленной отрасли, гуманитарной и культурной сфере, в числе перспективных направлений сотрудничества – туризм и поставки на Средний Урал сельскохозяйственной продукции.

«У Армении подписаны соглашения в научно-технической, торгово-экономической и культурной областях с 70 регионами России. Свердловская область отличается в лучшую сторону. Благодаря работе губернатора и администрации области в 2022 году у нас товарооборот вырос в полтора раза. Мы составим план взаимодействия по всем направлениям, чтобы еще повысить показатели», – сказал Вагаршак Арутюнян.