Товарооборот с Узбекистаном по итогам 2023 года удвоится

Стенд Свердловской области на ИННОПРОМе в Ташкенте стал одним из самых посещаемых. Фото: све.рф.

Итоги работы делегации на Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Ташкенте подвели вчера заместитель губернатора Свердловской области Василий КОЗЛОВ, министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим ТРЕТЬЯКОВ, генеральный консул Республики Узбекистан в Екатеринбурге Абдусалом ХАТАМОВ и президент Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) Андрей БЕСЕДИН. По предварительным прогнозам, объем торговли между Средним Уралом и Узбекистаном в 2023 году может увеличиться вдвое и достичь миллиарда долларов.

Этому способствовало, в частности, и активное участие бизнеса в выставке ИННОПРОМ в Ташкенте. По словам заместителя губернатора Свердловской области Василия Козлова, расширение торговли касается не только традиционных сфер, таких как поставки на Урал фруктов и овощей. Свердловские предприниматели готовы закупать, например, продукцию для строительной отрасли.

– Мы рассчитываем на увеличение товарооборота по итогам 2023 года в два раза по сравнению с цифрами, которые были за 2022 год, – заявил Василий Козлов.

По мнению министра инвестиций и развития региона Вадима Третьякова, для предприятий области участие в выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» имело стратегическое значение, так как является одним из инструментов продвижения на рынок Центральной Азии предприятий и продукции из Свердловской области.

Президент УТПП Андрей Беседин отметил, что предприниматели Среднего Урала все чаще интересуются возможностями развития бизнеса с Узбекистаном.

– Мы видим ярко выраженный, очень высокий интерес свердловского бизнеса к выстраиванию отношений с нашими узбекскими коллегами, – отметил Андрей Беседин.

Генеральный консул Узбекистана в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов пригласил всех свердловчан посетить республику. По его словам, это будет интересно не только представителям бизнеса, но и туристам.

– Поверьте, каждый россиянин найдет частичку своей истории в нашей стране, – подчеркнул консул.

Ранее о том, как в выставке участвовал свердловский бизнес, рассказал «ОГ» министр инвестиций и развития региона Вадим Третьяков. Эксклюзивное интервью читайте в № 98 от 11.05.2023 или на сайте oblgazeta.ru.

Напомним, что выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия» проходила в Ташкенте 24–26 апреля 2023 года. Всего в выставочной и деловой программах приняли участие более 700 компаний и бизнес-делегаций, из них более 60 представляли Свердловскую область.

А в июле 2023 года в Екатеринбурге пройдет российский «ИННОПРОМ-2023», ключевым партнером которого станет Беларусь.