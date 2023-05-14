Минфин предлагает дать возможность Федеральной пробирной палате внепланово проверять ювелиров

Внеплановые проверки предлагается проводить в тех случаях, когда правоохранительными органами во время оперативных действий изымается продукция из драгоценных металлов и камней. Фото: Галина Соловьева

Министерство финансов России разработало проект постановления, в котором предлагает дать возможность Федеральной пробирной палате проводить внеплановые проверки участников ювелирного рынка. Это касается только тех случаев, когда в ходе оперативно-разыскной деятельности правоохранительными органами изымается продукция из драгоценных металлов и камней.

Мера нужна для борьбы с ростом нелегального оборота ювелирных изделий. В документе говорится, что в 2022 году в связи с мораторием Федеральная пробирная палата отменила 126 плановых проверок. Также дела об административных нарушениях не были возбуждены по 83 проверкам. Однако с 2021 по 2022 год на экспертизу правоохранители направили в Федеральную пробирную палату 94,2 тыс. штук ювелирных изделий, сообщают "Известия".

При этом, как сообщает издание со ссылкой на Минфин РФ, речь об ужесточении контроля за ювелирной отраслью не идет. Принятие документа позволит противодействовать росту нарушений законодательства в сфере производства и обращения драгоценных металлов и камней, а также изделий из них.

Напомним, с 2022 года в России действует мораторий на проведение проверок бизнеса. Плановые проверки могут проводиться только на предприятиях с чрезвычайно высокими и высокими категориями риска. Остальные — проходят по поручениям органов власти.

По данным пресс-службы Федеральной пробирной палаты, необходимость в проведении внеплановых проверок была всегда, но сейчас количество оснований для них резко сокращено. В ведомстве подчеркивают, что мораторий ограничил возможность привлечения к ответственности в случаях, когда правоохранители фиксируют нарушения закона и изымают фальшивую продукцию. Оштрафовать без открытия собственной проверки Федеральная пробирная палата не может.