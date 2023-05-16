В Екатеринбурге в финансовом форуме "Финмаркет" участвуют более 2,5 тысяч человек из 65 регионов

Повестка мероприятия сформирована исходя из запросов предпринимателей. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" в Екатеринбурге 16–17 мая проходит всероссийский финансовый форум "Финмаркет". В нем участвуют более 2 500 гостей из 65 российских регионов.

"Финансовый форум проходит в очень правильное время, в период глобальных трансформаций. У предпринимательского сообщества возникает много вопросов, каким образом дальше развиваться, где брать деньги, как можно зарабатывать на этом периоде перемен. Ведущие экономисты и финансисты-практики делятся своим видением и отвечают на вопросы — этим форум максимально полезен для всех участников", — приводит слова министра инвестиций и развития Свердловской области Вадима Третьякова департамент информационной политики региона.

Среди спикеров первого дня: бывший министр экономики России, доктор экономических наук Андрей Нечаев, профессиональный трейдер Даниил Бабич, финансист и стратег Игорь Нагаев и другие эксперты. В telegram-канале форума им поступило более 150 вопросов.

"Повестка мероприятия сформирована исходя из запросов предпринимателей. Мы также предлагаем задавать вопросы в нашем telegram-канале. Мы обязательно ответим на них в рамках форума или в ходе наших прямых эфиров", — рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан региональный центр "Мой бизнес") Валерий Пиличев.

Напомним, Свердловская область входит в пятерку регионов-лидеров по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Из 207 тысяч субъектов МСП региона, 124 тысячи действуют в Екатеринбурге.

Участие в форуме "Финмаркет" является бесплатным. 17 мая деловые мероприятия форума пройдут на площадке креативного кластера "Домна".

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Напомним, по объему закупок у малого и среднего бизнеса Свердловская область вошла в топ-5 российских регионов.

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